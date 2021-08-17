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18:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рома» объявила о переходе Абрахама из «Челси»

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам стал игроком «Ромы», информирует сайт римлян.

Рома
ЧелсиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Ранее 23-летний англичанин прилетел в Рим и успешно прошел медосбледование. Контракт рассчитан на пять лет — до 30 июня 2026 года.

«Рома» заплатила за футболиста 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что зарплата Абрахама составит пять миллионов евро за сезон (плюс 1 млн в качестве бонусов).

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Абрахам является воспитанником «Челси». В сезоне-2020/21 он сыграл в 32 матчах, забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.

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