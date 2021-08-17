Кейн вернулся к тренировкам с «Тоттенхэмом»

По информации СМИ, Кейн первый раз в новом сезоне тренировался вместе с одноклубниками.

Ранее появилась информация, что футболист не вернулся в расположение команды и пропустил несколько тренировок. 12 августа сообщалось, что «Сити» предложил «Тоттенхэму» 150 миллионов евро за Кейна.