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21:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» предложил за Влаховича € 70 млн

Мадридский «Атлетико» предложил за нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича € 70 млн плюс бонусы, сообщает Football Italia.

Фиорентина
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Источник: AFP 2021
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Стороны проведут ещё один раунд переговоров. Маловероятно, что Влахович продлит свой контракт с «Фиорентиной».

Влаховича в «Фиорентине» может заменить нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка. Агент Алессандро Луччи, представляющий интересы Скамакки, был замечен в штаб-квартире «Фиорентины».

Сообщалось, что «Фиорентина» предложила форварду новое соглашение с зарплатой € 3 млн в год. Сербский футболист якобы согласился на предложенные условия, однако контракт ещё не заключен, так как стороны обсуждают пункт об отступных за форварда в размере € 60 млн. Влаховичем также интересуется «Тоттенхэм».

В минувшем сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. 21-летний форвард выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В итальянский клуб Влахович перешёл из «Партизана». В завершившейся Серии А «Фиорентина» с 40 очками заняла 13-е место в турнирной таблице.

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