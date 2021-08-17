«Атлетико» предложил за Влаховича € 70 млн

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Стороны проведут ещё один раунд переговоров. Маловероятно, что Влахович продлит свой контракт с «Фиорентиной».

Влаховича в «Фиорентине» может заменить нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка. Агент Алессандро Луччи, представляющий интересы Скамакки, был замечен в штаб-квартире «Фиорентины».

Сообщалось, что «Фиорентина» предложила форварду новое соглашение с зарплатой € 3 млн в год. Сербский футболист якобы согласился на предложенные условия, однако контракт ещё не заключен, так как стороны обсуждают пункт об отступных за форварда в размере € 60 млн. Влаховичем также интересуется «Тоттенхэм».