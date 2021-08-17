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21:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Боруссия» Д — «Бавария»: составы команд на матч за Суперкубок Германии

Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Баварии» на матч за Суперкубок Германии.

Боруссия Д
БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоится сегодня, 17 августа, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало матча — в 21:30 мск.

«Боруссия» Д: Кобель, Аканджи, Шульц, Рейна, Дахуд, Беллингем, Витсель, Пасслак, Ройс, Мукоко, Холанд.

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Зюле, Дэвис, Штанишич, Киммих, Горецка, Коман, Мюллер, Гнабри, Левандовски.

Напомним, «Бавария» является действующим обладателем Суперкубка Германии. Лидером по количеству завоёванных трофеев также является мюнхенский клуб. На счету «Баварии» восемь завоёванных Суперкубков страны.

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