«Боруссия» Д — «Бавария»: составы команд на матч за Суперкубок Германии

Встреча состоится сегодня, 17 августа, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало матча — в 21:30 мск.



«Боруссия» Д: Кобель, Аканджи, Шульц, Рейна, Дахуд, Беллингем, Витсель, Пасслак, Ройс, Мукоко, Холанд.



«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Зюле, Дэвис, Штанишич, Киммих, Горецка, Коман, Мюллер, Гнабри, Левандовски.