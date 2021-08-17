Текущие события
Футбол. Еврокубки
17.08
Зальцбург
Брённбю
21
Футбол. Еврокубки
17.08
Шериф
Динамо З
30
Футбол. Еврокубки
17.08
Монако
Шахтер Д
01
Футбол. Еврокубки
17.08
Црвена Звезда
ЧФР
40
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
АЗ
Футбол. Еврокубки
22:00
Янг Бойз
Ференцварош
Все события
Фоторепортажи
16Токио-2020: лучшие кадры 8 августа
8«Челси» взял Суперкубок УЕФА при судействе Карасева
17 августа, источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» подтвердил переход Кайю Жорже

Нападающий Кайю Жорже перешел в «Ювентус», сообщает 17 августа официальный сайт клуба.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Ювентус»

Ранее он выступал за «Сантос», который 2 августа уже объявил о договоренности по трансферу. Контракт рассчитан до 2026 года. Новичок будет выступать под 21-м номером.

Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне 19-летний бразилец сыграл в 27 матчах за «Сантос» во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал три голевые передачи.

Читайте также
 Американский тренер Нурмагомедова: «Деньги действительно изменили Хабиба»
Журналистка, которую просили обнажить грудь, показала фото в миниатюрном платье
«Монако» – «Шахтер»: онлайн-трансляция
Холодная война. США отказывают российским спортсменам в визах
«Бавария» в девятый раз выиграла Суперкубок Германии
Роналду сделал официальное заявление о своем будущем
Бывший тренер «Зенита» заявил, что клуб никогда не выиграет ЛЧ
Украинский тренер: Головин сможет въехать в страну на матч ЛЧ
Экс-игрок московского «Спартака» перебирается в Казахстан
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь