«Ювентус» подтвердил переход Кайю Жорже
Нападающий Кайю Жорже перешел в «Ювентус», сообщает 17 августа официальный сайт клуба.
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
Нападающий Кайю Жорже перешел в «Ювентус», сообщает 17 августа официальный сайт клуба.
Ранее он выступал за «Сантос», который 2 августа уже объявил о договоренности по трансферу. Контракт рассчитан до 2026 года. Новичок будет выступать под 21-м номером.
В текущем сезоне 19-летний бразилец сыграл в 27 матчах за «Сантос» во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал три голевые передачи.