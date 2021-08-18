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00:00 (мск), источник: Sport24

Роналду сделал официальное заявление о своем будущем

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал официальное обращение ко всем своим поклонникам, написав в инстаграме пост о своем продолжении карьеры.

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Источник: AFP 2021
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«Любой, кто знаком со мной знает, насколько я сосредоточен на своей работе. Меньше слов и больше дела — это был мой главный девиз с самого начала карьеры. Однако, учитывая все, что было сказано и написано в последнее время, я должен изложить свою позицию.

Легкомысленное освещение моего будущего в средствах массовой информации является неуважением ко мне и ко всем клубам, вовлеченным в эти слухи. Моя история в мадридском “Реале” уже написана. Она зафиксирована в цифрах, трофеях, в записях и заголовках. Она находится в музее на стадионе “Бернабеу”, а также в умах каждого болельщика клуба.

Я знаю, что истинные болельщики “Реала” по-прежнему будут любить меня в своих сердцах, а я буду любить их в своем. Последнее время часто появлялись новости и истории, связывающие меня с рядом клубов во многих разных лигах, и никто никогда не беспокоился о том, чтобы попытаться выяснить истинную правду.

Сейчас я нарушаю свое молчание, чтобы сказать, что я не могу позволить людям продолжать играть с моим именем. Я по-прежнему сосредоточен на своей карьере и готов ко всем вызовам, с которыми мне приходится сталкиваться. Все остальное? Все остальное — это просто разговоры», — написал Роналду.

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Ранее различные СМИ сообщали, что Роналду может покинуть «Ювентус». Португальцу приписывали возможное возвращение в «Реал», переход в «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

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