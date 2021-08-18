Роналду сделал официальное заявление о своем будущем
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал официальное обращение ко всем своим поклонникам, написав в инстаграме пост о своем продолжении карьеры.
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал официальное обращение ко всем своим поклонникам, написав в инстаграме пост о своем продолжении карьеры.
«Любой, кто знаком со мной знает, насколько я сосредоточен на своей работе. Меньше слов и больше дела — это был мой главный девиз с самого начала карьеры. Однако, учитывая все, что было сказано и написано в последнее время, я должен изложить свою позицию.
Легкомысленное освещение моего будущего в средствах массовой информации является неуважением ко мне и ко всем клубам, вовлеченным в эти слухи. Моя история в мадридском “Реале” уже написана. Она зафиксирована в цифрах, трофеях, в записях и заголовках. Она находится в музее на стадионе “Бернабеу”, а также в умах каждого болельщика клуба.
Я знаю, что истинные болельщики “Реала”
Сейчас я нарушаю свое молчание, чтобы сказать, что я не могу позволить людям продолжать играть с моим именем. Я
Ранее различные СМИ сообщали, что Роналду может покинуть «Ювентус». Португальцу приписывали возможное возвращение в «Реал», переход в «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».