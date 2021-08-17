«Бавария» в девятый раз выиграла Суперкубок Германии
Матч против «Боруссии» из Дортмунда завершился со счетом 3:1. Команды разыгрывали трофей между собой в третий раз подряд.
Матч против «Боруссии» из Дортмунда завершился со счетом 3:1. Команды разыгрывали трофей между собой в третий раз подряд.
Счет в матче был открыт на 41-й минуте, Роберт Левандовский после передачи Сержа Гнабри отправил мяч в ворота. После перерыва Томас Мюлер удвоил преимущество своей команды, получив мяч от Левандовского. Через 15 минут Марко Ройс сократил отставание «Боруссии», однако изменить исход матча команде не удалось. Окончательный счет встречи установил Левандовски, который забил второй гол за 15 минут до финального свистка.
Для Роберта Левандовского это 14-й подряд результативный матч. Таким образом, польский нападающий побил собственный рекорд результативности. Теперь он уступает лишь одному игроку: в сезоне 1969/70 Герд Мюллер забивал в 16-ти матчах подряд.
«Бавария» и «Боруссия» в третий раз подряд разыгрывали Суперкубок между собой, в 2020 году победу также одержал клуб из Мюнхена (3:2), а в 2019 году сильнее была команда из Дортмунда (2:0).
Ранее «Баварии» удавалось выиграть Суперкубок в 1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018 и 2020 году.