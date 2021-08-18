Левандовски обставил Холанна, у Нагельсманна — первый трофей в карьере. «Бавария» продолжает собирать титулы

Суперкубок Германии-2021

«Боруссия» Д — «Бавария» — 1:3 (0:1)

Голы: Левандовски, 41 (0:1). Мюллер, 50 (0:2). Ройс, 64 (1:2). Левандовски, 74 (1:3).

«Боруссия Д»: Кобель, Шульц, Пасслак (Рейниер, 84), Аканджи, Витсель, Ройс, Дахуд, Рейна (Пашалич, 78), Беллингем (Вольф, 84), Холанн, Мукоко (Мален, 58).

«Бавария»: Нойер, Зюле, Упамекано, Дэйвис, Станишич (Сарр, 87), Горецка, Киммих, Левандовски (Шупо-Мотинг, 88), Мюллер (Мусиала, 74), Гнабри (Толиссо, 73), Коман (Сане, 49).

Предупреждения: Зюле, 23. Ройс, 25. Дахуд, 32. Сане, 83. Шупо-Мотинг, 90.

Судья: Штегеманн.

17 августа. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

Дортмундская «Боруссия» и «Бавария» подошли к матчу за Суперкубок Германии с новыми тренерами и с изменениями в составах по сравнению с сезоном-2020/21.

Юлиан Нагельсманн привел за собой из «Лейпцига» в «Баварию» центрального защитника Дайота Упамекано. Об этой сделке стало известно еще по ходу прошлого сезона, когда в Мюнхене поняли, что Давид Алаба покинет клуб. Кроме него в качестве свободного агента ушел другой ветеран — Жером Боатенг. На скамейку пришли крайний защитник «Рединга» Омар Ричардс и уже однажды сидевший под Мануэлем Нойером вратарь Свен Ульрайх.

Трансферное окно еще не закрыто, но пока кажется, что «Бавария» стала слабее. Состав мюнхенцев выглядит менее звездным, чем команда Ханси Флика, побеждавшая в Лиге чемпионов. Чего стоит только позиция правого защитника. Вместо травмированного Бенжамена Павара сезон в основе начал отыгравший два года в резервной команде Йосип Станишич.

Про «Боруссию» сложно однозначно сказать, стала ли команда хуже летом. Эдин Терзич стал техническим директором клуба и уступил должность главного тренера Марко Розе. «Шмели» усилили вратарскую линию Грегором Кобелем из «Штуттгарта», а вместо Джейдона Санчо приобрели Дони Малена из ПСВ за 30 миллионов евро.

Главная же победа желто-черных состоит в том, что они смогли сохранить Эрлина Холанна. Норвежский вундеркинд уже на старте нового сезона показал, что летом он не только пытался выбить жирный контракт в каком-нибудь топ-клубе: 5 мячей и 3 голевые передачи в двух первых матчах сезона служат тому доказательством.

При всех достижениях норвежца стоит отметить, что на его команду обрушилась волна травм, которая каким-то чудесным образом обошла Марко Ройса. К примеру, в центре защиты сезон начал опорник Аксель Витсель, а 16-летний Юссуфа Мукоко вышел в старте на матч с «Баварией». К слову, он стал самым молодым игроком в Суперкубке Германии. Как минимум с 2010 года, когда розыгрыш трофея возобновили.

На предматчевой пресс-конференции не обошлось без сравнений главных звезд команд — Роберта Левандовски и Холанна.

Холанн — невероятный игрок, он оказывает большое влияние на «Боруссию». Ему нельзя давать пространство для забеганий. Он бегает со скоростью 36 км/ч. Левандовски доказал, что является форвардом мирового класса. Эрлин еще не доиграл в бундеслиге, его статистика впечатляет. Мы говорим о нападающих разного стиля. Но Левандовски опытнее, я счастлив, что он выступает за нашу команду. Юлиан Нагельсманн главный тренер «Баварии»

Суперкубок проходил на домашнем стадионе «Боруссии» — «Сигнал Идуна Парк». На трибунах собралось 25 тысяч человек — максимально разрешенная властями квота. Тем не менее игра началась не с их активной поддержки своей команды, а с минуты молчания в честь ушедшего из жизни Герда Мюллера. Роберт Левандовски и Томас Мюллер вынесли футболки «Баварии» с 9-м номером и фамилией легендарного нападающего.

В Дортмунде по-хозяйски начала «Бавария», но «Боруссия» долго на своей половине поля не отсиживалась. Уже на 20-й минуте игры Нойеру пришлось спасать мюнхенцев: он ногой отбил удар вышедшего к его воротам Ройса. У гостей ответили Мюллер и Левандовски: с попыткой немца справился Кобель, а добивание поляка пришлось в спину Витселю. Под конец тайма обмен атаками привел к голу «Баварии». Серж Гнабри накрутил Феликса Пасслака и навесил в центр штрафной «Боруссии», куда со всех ног вбежал Левандовски и головой послал мяч в нижний угол.

После перерыва «Бавария» удвоила преимущество. После прострела Альфонсо Дэвиса Левандовски пяткой передал мяч Мюллеру, который закатил с метра в пустые. Холанн не мог уйти с поля, ни разу не забив Нойеру, но на 53-й минуте арбитр отменил гол форварда из-за офсайда. Вместо норвежца оживлять «Боруссию» пришлось капитану — Ройс обводящим ударом из-за штрафной сократил отставание. Минимальный разрыв в счете продержался недолго. На 73-й минуте игры Корентен Толиссо вышел на поле, а на 74-й запрессинговал защитника «шмелей» Мануэля Аканджи и прервал его передачу. Левандовски такими подарками от соперников пользуется на ура.

Ну, а Нагельсманн уже во втором матче во главе нового клуба завоевал трофей.