Левандовски обставил Холанна, у Нагельсманна — первый трофей в карьере. «Бавария» продолжает собирать титулы
Взяли Суперкубок Германии, обыграв «Боруссию» Д.
Взяли Суперкубок Германии, обыграв «Боруссию» Д.
Суперкубок Германии-2021
«Боруссия» Д — «Бавария» — 1:3 (0:1)
Голы: Левандовски, 41 (0:1). Мюллер, 50 (0:2). Ройс, 64 (1:2). Левандовски, 74 (1:3).
«Боруссия Д»: Кобель, Шульц, Пасслак (Рейниер, 84), Аканджи, Витсель, Ройс, Дахуд, Рейна (Пашалич, 78), Беллингем (Вольф, 84), Холанн, Мукоко (Мален, 58).
«Бавария»: Нойер, Зюле, Упамекано, Дэйвис, Станишич (Сарр, 87), Горецка, Киммих, Левандовски (Шупо-Мотинг, 88), Мюллер (Мусиала, 74), Гнабри (Толиссо, 73), Коман (Сане, 49).
Предупреждения: Зюле, 23. Ройс, 25. Дахуд, 32. Сане, 83.
Судья: Штегеманн.
17 августа. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».
Дортмундская «Боруссия» и «Бавария» подошли к матчу за Суперкубок Германии с новыми тренерами и с изменениями в составах по сравнению с сезоном-2020/21.
Юлиан Нагельсманн привел за собой из «Лейпцига» в «Баварию» центрального защитника Дайота Упамекано. Об этой сделке стало известно еще по ходу прошлого сезона, когда в Мюнхене поняли, что Давид Алаба покинет клуб. Кроме него в качестве свободного агента ушел другой ветеран — Жером Боатенг. На скамейку пришли крайний защитник «Рединга» Омар Ричардс и уже однажды сидевший под Мануэлем Нойером вратарь Свен Ульрайх.
Трансферное окно еще не закрыто, но пока кажется, что «Бавария» стала слабее. Состав мюнхенцев выглядит менее звездным, чем команда Ханси Флика, побеждавшая в Лиге чемпионов. Чего стоит только позиция правого защитника. Вместо травмированного Бенжамена Павара сезон в основе начал отыгравший два года в резервной команде Йосип Станишич.
Про «Боруссию» сложно однозначно сказать, стала ли команда хуже летом. Эдин Терзич стал техническим директором клуба и уступил должность главного тренера Марко Розе. «Шмели» усилили вратарскую линию Грегором Кобелем из «Штуттгарта», а вместо Джейдона Санчо приобрели Дони Малена из ПСВ за 30 миллионов евро.
Главная же победа
При всех достижениях норвежца стоит отметить, что на его команду обрушилась волна травм, которая
На предматчевой
Холанн — невероятный игрок, он оказывает большое влияние на «Боруссию». Ему нельзя давать пространство для забеганий. Он бегает со скоростью 36 км/ч. Левандовски доказал, что является форвардом мирового класса. Эрлин еще не доиграл в бундеслиге, его статистика впечатляет. Мы говорим о нападающих разного стиля. Но Левандовски опытнее, я счастлив, что он выступает за нашу команду.
Суперкубок проходил на домашнем стадионе «Боруссии» — «Сигнал Идуна Парк». На трибунах собралось 25 тысяч человек — максимально разрешенная властями квота. Тем не менее игра началась не с их активной поддержки своей команды, а с минуты молчания в честь ушедшего из жизни Герда Мюллера. Роберт Левандовски и Томас Мюллер вынесли футболки «Баварии» с 9-м номером и фамилией легендарного нападающего.
В Дортмунде
После перерыва «Бавария» удвоила преимущество. После прострела Альфонсо Дэвиса Левандовски пяткой передал мяч Мюллеру, который закатил с метра в пустые. Холанн не мог уйти с поля, ни разу не забив Нойеру, но на 53-й минуте арбитр отменил гол форварда
Ну, а Нагельсманн уже во втором матче во главе нового клуба завоевал трофей.
Леонид Александров