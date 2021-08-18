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13:16 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Аталанты» Гомес рассказал о потасовке с тренером Гасперини

Конфликт произошел в перерыве матча Лиги чемпионов против датского «Мидтьюлланна».

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Источник: AFP 2021

ТАСС, 18 августа. Бывший полузащитник итальянского футбольного клуба «Аталанта» Алехандро Гомес обвинил главного тренера команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини в попытке физического воздействия в перерыве одного из матчей. Комментарий Гомеса приводит издание La Nacion.

Гомес покинул «Аталанту» в январе, перейдя в испанскую «Севилью». Издание Corriere dello Sport сообщало, что причиной ухода игрока стал конфликт с Гасперини в перерыве матча группового этапа Лиги чемпионов против датского «Мидтьюлланна» (1:1), который прошел 1 декабря.

Я был в чем-то неправ, потому что в игре Лиги чемпионов я нарушил его тактическую установку. Я уже знал, что в перерыве он собирался меня заменить, так оно и произошло. Но в раздевалке он перешел границу и попытался оказать на меня физическое давление.
Алехандро Гомес
бывший футболист «Аталанты»

Аргентинец рассказал, что после инцидента попросил о встрече с президентом клуба Антонио Перкасси. «Я сказал, что с меня хватит, можно спорить, но недопустимо, когда появляется физическая агрессия. Я сказал президенту, что мне нужно извинение от Гасперини, и на следующий день сам извинился перед тренером на встрече команды, но не получил аналогичного действия в ответ. У президента просто не хватило смелости попросить тренера извиниться передо мной, на этом все было кончено».

Гомесу 33 года, он выступал за «Аталанту» с 2014 по 2021 год, забив 59 голов и отдав 71 результативную передачу в 252 матчах. В сезоне-2020/21 Гомес играл в «Аталанте» с российским полузащитником Алексеем Миранчуком. Также нападающий выступал за аргентинские «Арсенал» (Саранди) и «Сан-Лоренсо», итальянскую «Катанию» и украинский «Металлист». За сборную Аргентины Гомес сыграл в семи матчах, забив три гола, в составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки в 2021 году.

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