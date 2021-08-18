Бывший футболист «Аталанты» Гомес рассказал о потасовке с тренером Гасперини

ТАСС, 18 августа. Бывший полузащитник итальянского футбольного клуба «Аталанта» Алехандро Гомес обвинил главного тренера команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини в попытке физического воздействия в перерыве одного из матчей. Комментарий Гомеса приводит издание La Nacion.

Гомес покинул «Аталанту» в январе, перейдя в испанскую «Севилью». Издание Corriere dello Sport сообщало, что причиной ухода игрока стал конфликт с Гасперини в перерыве матча группового этапа Лиги чемпионов против датского «Мидтьюлланна» (1:1), который прошел 1 декабря.

Я был в чем-то неправ, потому что в игре Лиги чемпионов я нарушил его тактическую установку. Я уже знал, что в перерыве он собирался меня заменить, так оно и произошло. Но в раздевалке он перешел границу и попытался оказать на меня физическое давление. Алехандро Гомес бывший футболист «Аталанты»

Аргентинец рассказал, что после инцидента попросил о встрече с президентом клуба Антонио Перкасси. «Я сказал, что с меня хватит, можно спорить, но недопустимо, когда появляется физическая агрессия. Я сказал президенту, что мне нужно извинение от Гасперини, и на следующий день сам извинился перед тренером на встрече команды, но не получил аналогичного действия в ответ. У президента просто не хватило смелости попросить тренера извиниться передо мной, на этом все было кончено».