Послание Роналду: разбил слухи о «Реале» и даже не упомянул «Ювентус». Кажется, уйдет свободным агентом
«Это неуважение ко мне и причастным клубам».
«Это неуважение ко мне и причастным клубам».
Если Лионель Месси определился с ближайшим будущим, то для Криштиану Роналду все только начинается. Контракт португальца с «Ювентусом» действует до следующего лета — и уже в это трансферное окно пошли активные разговоры о смене клуба.
Криш попытался сходу обрубить слухи, выйдя в инстаграм с большим заявлением. Правда, оно спровоцировало еще больше вопросов.
«Любой, кто меня знает, понимает, насколько я сосредоточен на работе. Меньше разговоров и больше дела — мой девиз с самого начала карьеры, — начал Роналду. — Но с учетом всего, что было сказано и написано за последнее время, я должен изложить свою позицию. Легкомысленное освещение моего будущего в медиа — это неуважение ко мне как к человеку и к игроку, неуважение ко всем клубам, упоминаемым в слухах, а также к их игрокам и персоналу.
Моя история в «Реале» закончена. Итог подведен статистикой, трофеями, титулами и заголовками в медиа. Памятные моменты — в музее на стадионе «Бернабеу» и в умах каждого фаната клуба. Я и по сей день сохраняю теплые отношения с болельщиками, ценю их привязанность и уважение. Настоящие фанаты «Реала» любят меня всем сердцем, и это взаимно.
Новости связывают меня с рядом клубов в абсолютно разных лигах, и никто из журналистов даже не пытался выяснить правду. Я нарушаю молчание, чтобы сказать, что не позволю людям издеваться над моим именем. Я
Но об этом еще несколько дней назад говорил главный тренер мадридцев Карло Анчелотти: «Криштиану — легенда “Реала”, я очень люблю его и уважаю. Но я никогда не планировал его трансфер. Мы смотрим только вперед».
Президент клуба Флорентино Перес поставил цель сократить зарплатный фонд минимум на 100 млн евро, что стало одной из причин ухода капитана Серхио Рамоса. Даже если не брать в расчет прохладные отношения Роналду и Переса, возвращение португальца маловероятно при любых раскладах.
По сведениям Marca, обе стороны уже сейчас готовы к расставанию. Туринцы, которые чувствуют финансовое давление
Роналду и «Ювентус» пока не получали предложений, которые были бы им интересны. Sky Sports же пишет, что футболист ни разу не сообщал клубу о желании уйти, а туринцы ожидают, что он останется еще на сезон. Скорее всего, так и будет: Криш доработает контракт до лета 2022-го и покинет клуб свободным агентом.
Corriere dello Sport утверждает, что агент Жорже Мендеш предложил услуги Роналду «Ман Сити». Daily Mirror пишет, что за ситуацией следят и в «МЮ», где раздумывают о возвращении игрока. Главный тренер
Пока одним из самых реалистичных вариантов в Европе кажется «ПСЖ». Парижане одни из немногих, кто готов потянуть зарплату Роналду. Подписывать суперзвезд свободными агентами уже становится традицией.
В следующем году Криштиану исполнится 37 лет. Он может получить в Париже двухлетний контракт, а затем поехать в США или Катар. А пока португалец остается в Турине. Ровно три года назад он дебютировал в составе «Юве».