Бывший президент Федерации Кожагапанов разгромил казахстанский футбол: прошелся по инфраструктуре, результатам и менеджменту
Пересказываем.
Пересказываем.
• Кожагапанов считает, что в Казахстане с футболом — беда, но «Кайрат» совсем другая история.
• «Тобол» разочаровал
• Но главное разочарование Кожагапанова — это «Астана», чей бюджет, по его информации, доходил до 30 миллионов долларов в год, но при этом у клуба нет базы, академии и прибыльных трансферов.
• Он отметил, что финансирование всех профессиональных клубов сократили до 1,2 миллиарда тенге в год, с исключением в виде «Астаны» с суммой в 5 миллиардов.
• По информации Кожагапанова, задолженность клуба из столицы — 4,2 миллиарда тенге: «Таких долгов в Казахстане не было никогда ни у одного клуба».
• Сейчас в «Астане» работают аудиторы, поэтому Кожагапанов не называл примеров «бардака» в клубе, но отметил, что столичная команда находится под управлением «иностранной группы товарищей». На них, по версии
• Кожагапанов заявил, что долг «Астаны» перед украинским тренером Роман Григорчуком — более 1 миллиона евро (основной долг 866 тысяч евро + 400 тысяч евро за просрочку).
• По информации