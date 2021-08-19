Бывший президент Федерации Кожагапанов разгромил казахстанский футбол: прошелся по инфраструктуре, результатам и менеджменту

Вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов, ранее занимавший пост президента Федерации футбола Казахстана, выдал большое интервью о развитии футбола в нашей стране. Собрали самое интересное из материала Nur.kz.

• Кожагапанов считает, что в Казахстане с футболом — беда, но «Кайрат» совсем другая история. Вице-министр полагает, что поражения алматинцев — это издержки роста, но самое важное, что «Кайрат» не живет на бюджетные деньги — «Побольше бы таких «Кайратов».

• «Тобол» разочаровал вице-министра, причем не в первый раз: «Значит такой у нас уровень футбола, если команда, составленная из лидеров нашей сборной, проигрывает словацкой голодной и злой молодежи. Да, результаты “Тобола” плохие, но по крайней мере они хоть как-то компенсируются инвестициями в инфраструктуру».

• Но главное разочарование Кожагапанова — это «Астана», чей бюджет, по его информации, доходил до 30 миллионов долларов в год, но при этом у клуба нет базы, академии и прибыльных трансферов. Вице-министр считает, что в клубе бардак.

• Он отметил, что финансирование всех профессиональных клубов сократили до 1,2 миллиарда тенге в год, с исключением в виде «Астаны» с суммой в 5 миллиардов.

• По информации Кожагапанова, задолженность клуба из столицы — 4,2 миллиарда тенге: «Таких долгов в Казахстане не было никогда ни у одного клуба».

• Сейчас в «Астане» работают аудиторы, поэтому Кожагапанов не называл примеров «бардака» в клубе, но отметил, что столичная команда находится под управлением «иностранной группы товарищей». На них, по версии вице-министра, переложили всю юридическую, частично спортивную и маркетинговую работу.

• Кожагапанов заявил, что долг «Астаны» перед украинским тренером Роман Григорчуком — более 1 миллиона евро (основной долг 866 тысяч евро + 400 тысяч евро за просрочку).