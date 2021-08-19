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17:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нойер получил травму лодыжки

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер получил травму лодыжки в матче за Суперкубок Германии по футболу, сообщается на сайте мюнхенцев.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Обследование выявило у Нойера повреждение правой лодыжки, из-за чего он пропустил тренировку команды в четверг. О сроках восстановления не сообщается.

Во вторник «Бавария» со счетом 3:1 обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче за Суперкубок Германии.

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