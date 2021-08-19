Нойер получил травму лодыжки
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер получил травму лодыжки в матче за Суперкубок Германии по футболу, сообщается на сайте мюнхенцев.
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер получил травму лодыжки в матче за Суперкубок Германии по футболу, сообщается на сайте мюнхенцев.
Обследование выявило у Нойера повреждение правой лодыжки,
Во вторник «Бавария» со счетом 3:1 обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче за Суперкубок Германии.