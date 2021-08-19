Скоро Месси дебютирует за «ПСЖ». Но выпускать их вместе с Мбаппе и Неймаром — плохая идея

Вы уже наверняка предвкушаете, когда сможете увидеть на поле связку Месси — Неймар — Мбаппе. Произойдет это не раньше 29 августа. По информации Sky Sports, Месси пока набирает форму после отпуска и дебютирует не раньше матча 4-го тура Лиги 1 с «Реймсом».

Что будет с трансферами?

Пока «ПСЖ» справляется и без Лео — в первых двух турах команда победила «Труа» и «Страсбур», а солировали в них Икарди и Мбаппе. По обоим — вопросы в это трансферное окно. Тем более после масштабной кампании «ПСЖ» в любом случае придется как-то оптимизировать бюджет. Скорее всего — за счет продаж.

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С Икарди ситуация сложная. С одной стороны, Мауро — необходимая команде классическая девятка. В прошлом сезоне Мауро конкурировал за это место с Мойзе Кином, но «ПСЖ» пока не решился на выкуп контракта итальянского форварда. С другой стороны, общеизвестный факт, что Месси как минимум недолюбливает Икарди. Причина — Мауро увел жену с детьми у друга Лео Макси Лопеса. Ходили даже слухи о том, что нападающего по этой причине не вызывали в сборную Аргентины.

Сам Икарди говорит, что остается в команде и никуда уходить не собирается. Вероятно, Мауро все же останется в Париже минимум на сезон. Но на его взаимоотношения с Месси будет интересно посмотреть.

Что касается Мбаппе, то Килиан скорее всего тоже останется в «ПСЖ» до следующего лета. Cadena SER пишет, что футболист уже сообщил об этом своему окружению. Спортивный директор клуба Леонардо апеллировал этим фактом при переговорах с новичками. Но ситуация все же сложная. Мбаппе так и не продлил истекающий через год контракт, потому до закрытия трансферного окна «ПСЖ» наверняка рассмотрит предложение «Реала», если таковое все же поступит. В противном случае через год Мбаппе скорее всего уйдет свободным агентом. А пока фанаты выражают свое недовольство — на представлении команде трибуны освистали фамилию нападающего.

Ходят слухи о том, что в Париже может произойти легендарное объединение Месси и Роналду, главных футболистов новейшей эпохи. Но этим летом ожидать этого не стоит. Слухи о переходе Криштиану ходят, но французские СМИ сообщают, что «ПСЖ» не будет выкупать португальца у «Ювентуса» даже в случае ухода Мбаппе. А вот через год можно ожидать чего угодно — Роналду станет свободным агентом, а «ПСЖ» вряд ли найдет на рынке более звездного персонажа.

Также свободным агентом летом 2022 может прийти Поль Погба. Француз мог оказаться в Париже уже в это трансферное окно, но неожиданный даже для самого «ПСЖ» переход Месси изменил планы. The Independent пишет, что в таком случае клуб сможет платить полузащитнику зарплату в 31 млн евро за сезон до вычета налогов.

Как совмещать Месси, Неймара и Мбаппе

К сожалению или к счастью, реальный футбол — не компьютерный симулятор, в котором можно просто скупить лучших игроков и кое-как раскидать их по футбольному полю. Перед Маурисио Почеттино будет стоять задача заставить свое супертрио делать то, без чего даже топ-клубы не могут претендовать на победу в ЛЧ — прессинговать соперника.

Скорее всего, звезды составят треугольник, в котором Мбаппе будет занимать позицию форварда, а Месси и Неймар будут постоянно меняться местами — один из них будет выходить на одну линию с Килианом, а второй — опускаться чуть глубже на позицию десятого номера. Вообще, что касается атакующего трио — здесь стоит ожидать максимальной вариативности без привязки к конкретным позициям.

Понятно, что каждый будет стараться использовать свои сильные стороны: Мбаппе — стартовать за спины защитникам под разрезающие пасы на ход, Неймар — обыгрывать один в один, ну, а Месси — вскрывать оборону передачами и нестандартными решениями. Легко можно представить, что центрфорварда может исполнить Неймар, а Мбаппе уйдет на любимый левый фланг. Или что Месси будет ложной девяткой, как в «Барселоне». В общем, взаимодействия звездной связки будет строиться скорее на импровизации, чем на тактической модели.

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Пока что главный пострадавший во всей этой истории — Почеттино, который до переезда в Париж строил команды с активным прессингом. В «ПСЖ» аргентинцу пришлось отступить от принципов. В свой первый сезон он пытался заложить основы прессинга, но шёл на уступки, видя, что Неймар и Мбаппе не могут давать нужный беговой объем работы без мяча. Это приводило к хаосу — прессинг Парижа разрушался, структура ломалась и соперник получал свободные зоны, через которые наказывал звёздную команду. К чему это все привело вы прекрасно знаете — впервые за несколько лет «ПСЖ» упустил чемпионство во Франции и слил Суперкубок. Пока что у Почеттино — худшие показатели среди всех тренеров в эпоху шейхов. И нет гарантий, что Месси волшебным образом решит проблемы команды.

В «Барселоне» Лео компенсировал неумение отрабатывать без мяча своими индивидуальными скиллами. Все тренеры «Барсы», начиная с Луиса Энрике, решали проблему выключенности Месси в оборонительной фазе. Аргентинцу давали свободную роль, а отрабатывали за него партнеры. В «ПСЖ» такие привилегии уже есть у Неймара, не лучшим образом работает без мяча и Мбаппе. Так что выставлять эту троицу в старт на матчи с топ-клубами — самоубийство.

Выходом может стать сочетание в атаке с более работоспособными футболистами типа Ди Марии или Сарабии. Но, опять же, выпускать против топов в ЛЧ Месси, Неймара и Мбаппе одновременно — скорее всего, не лучшая идея.

Проблемы с Рамосом

С кучей звездных новичков «ПСЖ» входит в новую эру, в которой изменится не только состав, но и микроклимат в раздевалке. По информации Cadena Ser, уже появились первые проблемы. В команде недовольны «звездной болезнью» новичка команды Серхио Рамоса, который ведет себя высокомерно по отношению к персоналу и товарищам по команде. По информации источника, в команде не намерены мириться с манерами испанца, и если Рамос не изменит своего поведения, ему не гарантировано место в стартовом составе.

«Рамос — звезда, но есть футболисты с еще более звездным статусом, к тому же он больше не капитан», — сообщил источник, близкий к французской команде.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSt4aZIKEQU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.