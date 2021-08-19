Скоро Месси дебютирует за «ПСЖ». Но выпускать их вместе с Мбаппе и Неймаром — плохая идея
С Рамосом уже возникли проблемы.
С Рамосом уже возникли проблемы.
Вы уже наверняка предвкушаете, когда сможете увидеть на поле связку Месси — Неймар — Мбаппе. Произойдет это не раньше 29 августа. По информации Sky Sports, Месси пока набирает форму после отпуска и дебютирует не раньше матча 4-го тура Лиги 1 с «Реймсом».
Пока «ПСЖ» справляется и без Лео — в первых двух турах команда победила «Труа» и «Страсбур», а солировали в них Икарди и Мбаппе. По обоим — вопросы в это трансферное окно. Тем более после масштабной кампании «ПСЖ» в любом случае придется
С Икарди ситуация сложная. С одной стороны, Мауро — необходимая команде классическая девятка. В прошлом сезоне Мауро конкурировал за это место с Мойзе Кином, но «ПСЖ» пока не решился на выкуп контракта итальянского форварда. С другой стороны, общеизвестный факт, что Месси как минимум недолюбливает Икарди. Причина — Мауро увел жену с детьми у друга Лео Макси Лопеса. Ходили даже слухи о том, что нападающего по этой причине не вызывали в сборную Аргентины.
Сам Икарди говорит, что остается в команде и никуда уходить не собирается. Вероятно, Мауро все же останется в Париже минимум на сезон. Но на его взаимоотношения с Месси будет интересно посмотреть.
Что касается Мбаппе, то Килиан скорее всего тоже останется в «ПСЖ» до следующего лета. Cadena SER пишет, что футболист уже сообщил об этом своему окружению. Спортивный директор клуба Леонардо апеллировал этим фактом при переговорах с новичками. Но ситуация все же сложная. Мбаппе так и не продлил истекающий через год контракт, потому до закрытия трансферного окна «ПСЖ» наверняка рассмотрит предложение «Реала», если таковое все же поступит. В противном случае через год Мбаппе скорее всего уйдет свободным агентом. А пока фанаты выражают свое недовольство — на представлении команде трибуны освистали фамилию нападающего.
Ходят слухи о том, что в Париже может произойти легендарное объединение Месси и Роналду, главных футболистов новейшей эпохи. Но этим летом ожидать этого не стоит. Слухи о переходе Криштиану ходят, но французские СМИ сообщают, что «ПСЖ» не будет выкупать португальца у «Ювентуса» даже в случае ухода Мбаппе. А вот через год можно ожидать чего угодно — Роналду станет свободным агентом, а «ПСЖ» вряд ли найдет на рынке более звездного персонажа.
Также свободным агентом летом 2022 может прийти Поль Погба. Француз мог оказаться в Париже уже в это трансферное окно, но неожиданный даже для самого «ПСЖ» переход Месси изменил планы. The Independent пишет, что в таком случае клуб сможет платить полузащитнику зарплату в 31 млн евро за сезон до вычета налогов.
К сожалению или к счастью, реальный футбол — не компьютерный симулятор, в котором можно просто скупить лучших игроков и
Скорее всего, звезды составят треугольник, в котором Мбаппе будет занимать позицию форварда, а Месси и Неймар будут постоянно меняться местами — один из них будет выходить на одну линию с Килианом, а второй — опускаться чуть глубже на позицию десятого номера. Вообще, что касается атакующего трио — здесь стоит ожидать максимальной вариативности без привязки к конкретным позициям.
Понятно, что каждый будет стараться использовать свои сильные стороны: Мбаппе — стартовать за спины защитникам под разрезающие пасы на ход, Неймар — обыгрывать один в один, ну, а Месси — вскрывать оборону передачами и нестандартными решениями. Легко можно представить, что центрфорварда может исполнить Неймар, а Мбаппе уйдет на любимый левый фланг. Или что Месси будет ложной девяткой, как в «Барселоне». В общем, взаимодействия звездной связки будет строиться скорее на импровизации, чем на тактической модели.
Пока что главный пострадавший во всей этой истории — Почеттино, который до переезда в Париж строил команды с активным прессингом. В «ПСЖ» аргентинцу пришлось отступить от принципов. В свой первый сезон он пытался заложить основы прессинга, но шёл на уступки, видя, что Неймар и Мбаппе не могут давать нужный беговой объем работы без мяча. Это приводило к хаосу — прессинг Парижа разрушался, структура ломалась и соперник получал свободные зоны, через которые наказывал звёздную команду. К чему это все привело вы прекрасно знаете — впервые за несколько лет «ПСЖ» упустил чемпионство во Франции и слил Суперкубок. Пока что у Почеттино — худшие показатели среди всех тренеров в эпоху шейхов. И нет гарантий, что Месси волшебным образом решит проблемы команды.
В «Барселоне» Лео компенсировал неумение отрабатывать без мяча своими индивидуальными скиллами. Все тренеры «Барсы», начиная с Луиса Энрике, решали проблему выключенности Месси в оборонительной фазе. Аргентинцу давали свободную роль, а отрабатывали за него партнеры. В «ПСЖ» такие привилегии уже есть у Неймара, не лучшим образом работает без мяча и Мбаппе. Так что выставлять эту троицу в старт на матчи с
Выходом может стать сочетание в атаке с более работоспособными футболистами типа Ди Марии или Сарабии. Но, опять же, выпускать против топов в ЛЧ Месси, Неймара и Мбаппе одновременно — скорее всего, не лучшая идея.
С кучей звездных новичков «ПСЖ» входит в новую эру, в которой изменится не только состав, но и микроклимат в раздевалке. По информации Cadena Ser, уже появились первые проблемы. В команде недовольны «звездной болезнью» новичка команды Серхио Рамоса, который ведет себя высокомерно по отношению к персоналу и товарищам по команде. По информации источника, в команде не намерены мириться с манерами испанца, и если Рамос не изменит своего поведения, ему не гарантировано место в стартовом составе.
«Рамос — звезда, но есть футболисты с еще более звездным статусом, к тому же он больше не капитан», — сообщил источник, близкий к французской команде.
В общем, масштабная трансферная кампания — не гарантия успеха. Да, «ПСЖ» остается однозначным фаворитом в Лиге 1, но в последние годы в Лиге чемпионов были успешны не команды, напичканные звездами, а коллективы с четко отлаженной структурой, в которой раскрывались лучшие качества имеющихся игроков. Про «ПСЖ» пока такое сказать нельзя.