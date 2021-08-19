Месси может попасть в заявку «ПСЖ» на игру с «Брестом». Почеттино еще не определился
Участие нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в матче 3-го тура Лиги 1 против «Бреста»
ПСЖ
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Участие нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в матче 3-го тура Лиги 1 против «Бреста»
«Мы еще не решили, будет ли он в составе. Посмотрим, сможет ли он попасть в заявку. Скоро мы определимся.
Очевидно, что Месси добавил нам положительной энергетики. Он хорошо влился, мы им довольны, — сказал главный тренер парижан Маурисио Почеттино.
По его словам, есть шансы попасть в состав на предстоящую игру и у вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.
Также вероятно возвращение на поле Неймара, Маркиньоса, Анхеля Ди Марии, Леандро Паредеса и Марко Верратти.