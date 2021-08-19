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19:44 (мск), источник: Sports.Ru

Месси может попасть в заявку «ПСЖ» на игру с «Брестом». Почеттино еще не определился

Участие нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в матче 3-го тура Лиги 1 против «Бреста» по-прежнему под вопросом.

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Источник: AFP 2021

«Мы еще не решили, будет ли он в составе. Посмотрим, сможет ли он попасть в заявку. Скоро мы определимся.

Очевидно, что Месси добавил нам положительной энергетики. Он хорошо влился, мы им довольны, — сказал главный тренер парижан Маурисио Почеттино.

По его словам, есть шансы попасть в состав на предстоящую игру и у вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

Также вероятно возвращение на поле Неймара, Маркиньоса, Анхеля Ди Марии, Леандро Паредеса и Марко Верратти.

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