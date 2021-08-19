Месси может попасть в заявку «ПСЖ» на игру с «Брестом». Почеттино еще не определился

«Мы еще не решили, будет ли он в составе. Посмотрим, сможет ли он попасть в заявку. Скоро мы определимся.



Очевидно, что Месси добавил нам положительной энергетики. Он хорошо влился, мы им довольны, — сказал главный тренер парижан Маурисио Почеттино.