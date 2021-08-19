Впервые за полвека футболист перешел из одного римского клуба в другой
Римский «Лацио» объявил о трансфере испанского хавбека Педро из состава другого клуба из столицы Италии — «Ромы».
Римский «Лацио» объявил о трансфере испанского хавбека Педро из состава другого клуба из столицы Италии — «Ромы».
Об этом сообщает сайт «Лацио».
Последним футболистом, кто напрямую перебрался из «Ромы» в «Лацио», был защитник Серджио Петрелли, это произошло в 1972 году.
Соглашение полузащитника с «Ромой» был рассчитано до 2023 года. В минувшем сезоне он провел 40 матчей во всех турнирах и отметился шестью забитыми мячами.
Педро выступал за «Барселону». В структуре