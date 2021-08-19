Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:30
Фола
Кайрат
Футбол. Еврокубки
20:30
Базель
Хаммарбю
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Славия Пр
Легия
12
Футбол. Еврокубки
21:00
Ренн
Русенборг
Футбол. Еврокубки
21:00
Андерлехт
Витесс
Футбол. Еврокубки
21:00
Фейеноорд
Эльфсборг
Футбол. Еврокубки
21:45
Фенербахче
ХИК
Футбол. Еврокубки
22:00
Рапид В
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
23:30
Санта-Клара
Партизан
Все события
Фоторепортажи
11Глушаков отменил дебютную победу Семина в «Ростове»
13Олимпиада в Токио: все чемпионы 8 августа
19:59 (мск), источник: Газета.Ру

Впервые за полвека футболист перешел из одного римского клуба в другой

Римский «Лацио» объявил о трансфере испанского хавбека Педро из состава другого клуба из столицы Италии — «Ромы».

Рома
ЛациоЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021

Об этом сообщает сайт «Лацио».

Во время загрузки произошла ошибка.

Последним футболистом, кто напрямую перебрался из «Ромы» в «Лацио», был защитник Серджио Петрелли, это произошло в 1972 году.

Соглашение полузащитника с «Ромой» был рассчитано до 2023 года. В минувшем сезоне он провел 40 матчей во всех турнирах и отметился шестью забитыми мячами.

Педро выступал за «Барселону». В структуре сине-гранатовых испанец был с 2004 года. За основной состав каталонского клуба Педро играл с 2005 по 2015 год. Провел более 300 матчей и забил почти 100 мячей. Также игрок вызывался в сборную Испании, с которой стал чемпионом мира и Европы. Кроме «Барселоны», вингер выступал за лондонский «Челси» с 2015 года.

 «Мы — жертвы этой войны… Россия, не бросай нас»
Почему есть вакцина, но нет лекарства от COVID-19?
Лунев вызван в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022
Деньги и COVID: что может помешать игрокам НХЛ сыграть в Пекине
УЕФА назвал претендентов на награду лучшему тренеру сезона
Россия подала апелляцию из-за судейства на Олимпиаде
Месси и Роналду не попали в число кандидатов на приз игроку года
Шотландия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА
Основной вратарь «Баварии» получил травму лодыжки
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь