Впервые за полвека футболист перешел из одного римского клуба в другой

Последним футболистом, кто напрямую перебрался из «Ромы» в «Лацио», был защитник Серджио Петрелли, это произошло в 1972 году.

Соглашение полузащитника с «Ромой» был рассчитано до 2023 года. В минувшем сезоне он провел 40 матчей во всех турнирах и отметился шестью забитыми мячами.