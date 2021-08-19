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19:30 (мск), источник: Матч ТВ

Вратарь «Баварии» Нойер получил травму

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер получил травму во время матча за Суперкубок Германии.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

У вратаря диагностирована травма правого голеностопного сустава. Он не смог провести сегодняшнюю тренировку, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

О сроках возвращения игрока информации нет.

Напомним, во вторник «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:1 в матче за Суперкубок страны.

Мюнхенский клуб является лидером по количеству выигранных трофеев — на счету «Баварии» девять Суперкубков Германии. Мануэль Нойер в прошлом сезоне в составе «Баварии» провел 46 игр во всех турнирах и пропустил 55 голов. Он выиграл чемпионат Германии-2020/21.

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