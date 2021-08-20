Президент «Фиорентины»: «Юве» украл у нас Кьезу. Он, «Барса», «Интер» ведут грязные игры"

«Как “Юве” купил у нас Кьезу? Да он просто украл его, предложив игроку огромные деньги. Между нами и “Ювентусом” есть разница. Чем больше вы зарабатываете денег, тем больше можете потратить.



Они каждый раз входят в число фаворитов Серии А, поскольку их фонд зарплат составляет 300 миллионов евро, а наш — 70 миллионов евро. Деньги играют важную роль. Такие клубы, как “Ювентус”, “Барселона”, “Интер”, ведут грязные игры», — сказал Коммиссо в эфире Radio Bruno.