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09:58 (мск), источник: Sports.Ru

Президент «Фиорентины»: «Юве» украл у нас Кьезу. Он, «Барса», «Интер» ведут грязные игры"

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо негативно оценил поведение «Ювентуса» на трансферном рынке.

Фиорентина
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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«Как “Юве” купил у нас Кьезу? Да он просто украл его, предложив игроку огромные деньги. Между нами и “Ювентусом” есть разница. Чем больше вы зарабатываете денег, тем больше можете потратить.

Они каждый раз входят в число фаворитов Серии А, поскольку их фонд зарплат составляет 300 миллионов евро, а наш — 70 миллионов евро. Деньги играют важную роль. Такие клубы, как “Ювентус”, “Барселона”, “Интер”, ведут грязные игры», — сказал Коммиссо в эфире Radio Bruno.

Сообщалось, что прошлой осенью туринцы арендовали Кьезу на 2 года с обязательством выкупа за 40+10 млн евро.

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