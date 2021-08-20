Президент «Фиорентины»: «Юве» украл у нас Кьезу. Он, «Барса», «Интер» ведут грязные игры"
Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо негативно оценил поведение «Ювентуса» на трансферном рынке.
Фиорентина
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Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо негативно оценил поведение «Ювентуса» на трансферном рынке.
«Как “Юве” купил у нас Кьезу? Да он просто украл его, предложив игроку огромные деньги. Между нами и “Ювентусом” есть разница. Чем больше вы зарабатываете денег, тем больше можете потратить.
Они каждый раз входят в число фаворитов Серии А, поскольку их фонд зарплат составляет 300 миллионов евро, а наш — 70 миллионов евро. Деньги играют важную роль. Такие клубы, как “Ювентус”, “Барселона”, “Интер”, ведут грязные игры», — сказал Коммиссо в эфире Radio Bruno.
Сообщалось, что прошлой осенью туринцы арендовали Кьезу на 2 года с обязательством выкупа за 40+10 млн евро.