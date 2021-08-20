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10:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля»

«Ливерпуль» и нападающий Мохамед Салах продолжают вести переговоры о продлении контракта, сообщает The Athletic.

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Источник: Reuters
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По данным источника, футболист может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля». На данный момент его зарплата составляет 233 тысячи евро в неделю.

Нынешний контракт 29-летнего египтянина истекает в июне 2023 года. Стороны могут продлить соглашение до 2025 года.

Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году за 42 миллиона евро. В прошлом сезоне на счету египтянина 37 матчей в АПЛ, в которых он забил 22 гола и отдал пять результативных передач.

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