«Арсенал» объявил о переходе Эдегора
«Арсенал» официально объявил о трансфере полузащитника Мартина Эдегора из «Реала».
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«Арсенал» официально объявил о трансфере полузащитника Мартина Эдегора из «Реала».
По информации СМИ, трансфер обойдется «Арсеналу» примерно в 40 млн евро, а контракт с игроком будет рассчитан до 2026 года.
В прошлом сезоне Эдегор выступал за «Арсенал» на правах аренды, проведя за «канониров» в АПЛ 14 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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