Текущие события
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
21:30
РБ Лейпциг
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Кадис
Футбол. Еврокубки
19.08
Рейнджерс
Алашкерт
10
Футбол. Еврокубки
19.08
Санта-Клара
Партизан
21
Все события
Фоторепортажи
18Сборная России вернулась из Токио
22Яркие девушки, живописный закат и трудная победа России: в Москве стартовал чемпионат мира по пляжному футболу
11:10 (мск), источник: Sport24

«Арсенал» объявил о переходе Эдегора

«Арсенал» официально объявил о трансфере полузащитника Мартина Эдегора из «Реала».

Арсенал
РеалЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По информации СМИ, трансфер обойдется «Арсеналу» примерно в 40 млн евро, а контракт с игроком будет рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне Эдегор выступал за «Арсенал» на правах аренды, проведя за «канониров» в АПЛ 14 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает пресс-служба «Арсенала», трансфер Эдегора еще не завершен полностью, поэтому он не сыграет против «Челси» в это воскресенье.

Читайте также
 На Украине обвинили Россию в неудачах украинских гимнасток: «Россияне покупают судей. Нас постоянно засуживают»
В соцсетях оправдали унижение русской гимнастки на тренировке: «Так куются сильнейшие! Это спорт, там все жестко»
Жиркову сегодня 38! ЦСКА подарит ему однолетний контракт?
«Локомотив» договорился о трансфере игрока сборной Франции
«Лучше, чем в молодости». Вагнер Лав клепает голы в еврокубках
«Зенит» хочет арендовать Лунева, но он отказывается возвращаться
Газзаев назвал более подходящего тренера для сборной, чем Карпин
Дебют откладывается: Месси не поедет на выезд против «Бреста»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь