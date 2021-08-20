Текущие события
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
21:30
РБ Лейпциг
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Кадис
Футбол. Еврокубки
19.08
Рейнджерс
Алашкерт
10
Футбол. Еврокубки
19.08
Санта-Клара
Партизан
21
Все события
Фоторепортажи
18Сборная России вернулась из Токио
22Яркие девушки, живописный закат и трудная победа России: в Москве стартовал чемпионат мира по пляжному футболу
12:51 (мск), источник: Sports.Ru

Ограблен магазин «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Преступники въехали в фасад здания и загрузили три машины формой

Фирменный магазин «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде был ограблен.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

В четверг в 6 утра по местному времени группа преступников въехала в фасад здания на автомобиле. Грабители заполнили три машины игровой формой, одеждой и другими товарами из магазина и скрылись.

Полиция изучает записи с камер наблюдения в попытке опознать автомобили по номерам. Полицейские предполагают, что все три машины угнанные.

Напомним, сейчас идет реконструкция «Сантьяго Бернабеу». Планируется, что все работы завершат в 2022 году.

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Жиркову сегодня 38! ЦСКА подарит ему однолетний контракт?
«Локомотив» договорился о трансфере игрока сборной Франции
«Лучше, чем в молодости». Вагнер Лав клепает голы в еврокубках
«Зенит» хочет арендовать Лунева, но он отказывается возвращаться
«Арсенал» объявил о переходе игрока мадридского «Реала»
Газзаев назвал более подходящего тренера для сборной, чем Карпин
Дебют откладывается: Месси не поедет на выезд против «Бреста»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь