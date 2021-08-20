Ограблен магазин «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Преступники въехали в фасад здания и загрузили три машины формой

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В четверг в 6 утра по местному времени группа преступников въехала в фасад здания на автомобиле. Грабители заполнили три машины игровой формой, одеждой и другими товарами из магазина и скрылись.

Полиция изучает записи с камер наблюдения в попытке опознать автомобили по номерам. Полицейские предполагают, что все три машины угнанные.