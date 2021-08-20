Пулишич заразился коронавирусом и не сыграет с «Арсеналом»

«К сожалению, тест Кристиана [на коронавирус] дал положительный результат. Ему нужно следовать протоколу. Он не тренируется и не может принять участие в игре.

Хаким [Зиеш] и Н’Голо [Канте] тренировались вчера, поэтому завтра нам нужно провести более интенсивную тренировку и тогда принять решение [об их участии в игре с «Арсеналом"]. Сейчас есть высокая вероятность, что они оба смогут попасть в заявку на воскресный матч», — сказал Тухель.