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17:50 (мск), источник: Sport24

Пулишич заразился коронавирусом и не сыграет с «Арсеналом»

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич заразился коронавирусом и не сможет принять участие в матче 2-го тура АПЛ против «Арсенала».

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Источник: Reuters
Футбол

Англия 2021/2022
Тур 2, 22.08.2021, 18:30

Арсенал-Челси-

Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер синих Томас Тухель.

«К сожалению, тест Кристиана [на коронавирус] дал положительный результат. Ему нужно следовать протоколу. Он не тренируется и не может принять участие в игре.

Хаким [Зиеш] и Н’Голо [Канте] тренировались вчера, поэтому завтра нам нужно провести более интенсивную тренировку и тогда принять решение [об их участии в игре с «Арсеналом"]. Сейчас есть высокая вероятность, что они оба смогут попасть в заявку на воскресный матч», — сказал Тухель.

Лондонское дерби состоится 22 августа. Матч пройдет на стадионе «Арсенала» «Эмирейтс». Начало встречи — 18:30 (мск).

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