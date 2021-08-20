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16:53 (мск), источник: Sport24

Официально: Бензема продлил контракт с «Реалом» до 2023 года

Нападающий «Реала» Карим Бензема официально продлил контракт с мадридском клубом до 30 июня 2023 года.

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Источник: Reuters

33-летний французский форвард выступает за «Реал» с 2009 года, срок действия его предыдущего соглашения истекал летом 2022 года.

Бензема провел в составе «Галактикос» 560 матчей, в которых забил 281 гол. Он занимает пятую строчку в списке лучших бомбардиров в истории «Реала».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Моя история в величайшем клубе мира продолжается. Это большая честь быть здесь сегодня, спасибо за доверие, оказываемое мне столько лет», — написал Бензема в инстаграме.

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