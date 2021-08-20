Нуну прокомментировал готовность Кейна принять участие в матче против «Вулверхэмптона»

«Сегодня он тренировался с командой, тренировался хорошо. Он будет тренироваться и завтра.



Мне очень жаль, что я продолжаю говорить одно и то же. Решение об участии игроков в матче принимается тогда, когда мы чувствуем, что должны их принимать.



Честно говоря, это не несправедливо в том числе для меня, но это реальность. Все игроки, участвующие в тренировках, могут сыграть», — приводит слова Нуну BBC Sport.