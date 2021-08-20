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20:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Директор по продажам «ПСЖ»: Мы еще очень далеки от реализации 1 млн футболок Месси

Директор по продажам «ПСЖ» Фабьен Аллегре прокомментировал информацию, согласно которой клуб бьет рекорды по реализации футболок с фамилией новичка команды Лионелем Месси.

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Источник: AP 2021
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Ранее появились слухи, согласно которым всего за первую неделю после перехода Месси в «ПСЖ» клуб продал 800 тыс. футболок с фамилией аргентинца.

«Мы тут не волшебники. Такие числа — безумие. Да, продажи идут очень хорошо, мы продаём футболки с Месси быстрее, чем с кем-либо ещё когда-либо. Но мы ещё очень далеки от того, чтобы продать 1 млн футболок.

Соглашение с Месси подписали очень быстро. Мы сами не ожидали, что всё так получится. Но нам ещё приходится ждать, пока наши поставщики изготовят форму для продажи. В общем, мы не волшебники», — цитирует представителя «ПСЖ» L’Equipe.

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