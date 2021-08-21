«ПСЖ» без Месси, Неймара и Рамоса обыграл «Брест»

Матч 3-го тура французской Лиги 1 проходил на стадионе «Франсис-Ле Бле» (Брест, Франция) и завершился победой парижан со счётом 4:2.

Читайте также Директор по продажам «ПСЖ»: Мы еще очень далеки от реализации 1 млн футболок Месси

Примечательно, что за «ПСЖ» не сыграли звёздные новички — Лионель Месси, Серхио Рамос и Джанлуиджи Доннарумма. Также матч пропустил один из лидеров команды Неймар.

«ПСЖ» открыл счёт в матче на 23-й минуте, автором гола стал Андер Эррера. На 36-й минуте Килиан Мбаппе удвоил преимущество парижан на табло. На 42-й минуте «Брест» отыграл один мяч усилиями Франка Онора. На 73-й минуте Идрисса Гейе вновь вернул «ПСЖ» уверенное преимущество в два гола. Далее «Брест» сократил отставание — на 85-й минуте отличился Стив Мунье. Но последнее слово в матче осталось за парижанами — на 90+1-й минуте забил вышедший на замену Анхель Ди Мария.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей, однако можно констатировать: «Брест» не ударил в грязь лицом и оказал достойное сопротивление именитому оппоненту.