Тренер «ПСЖ» рассказал, когда Месси может дебютировать за клуб

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

После игры главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал, когда надеется увидеть новоиспеченного форварда клуба Лионеля Месси.

«Это была очень хорошая неделя для Лео. Следующая неделя будет долгой, и если все пойдет хорошо, надеемся, что он уже сможет быть в заявке и станет частью команды на соревновательном уровне», — цитирует главного тренера ESPN.

10 августа французский «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.



Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.