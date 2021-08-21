Влахович достиг соглашения о контракте с «Атлетико». Клуб готов выложить за него € 75 млн

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере», мадридский «Атлетико» достиг принципиальной договорённости о контракте с игроком. При этом соглашение с «Фиорентиной» по игроку не найдено до сих пор. «Матрасники» готовы выложить за игрока € 75 млн, но итальянский клуб не желает продавать сербского форварда и в ближайшее время проведёт переговоры с футболистом по новому контракту.