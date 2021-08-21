Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» обвиняется в мошенничестве на сумму € 4,7 млн

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В общей сложности восемь человек были обвинёны в краже, мошенничестве и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах после расследования, проведённого властями в Порту-Алегри (Бразилия). Группу обвиняют в незаконном перенаправлении средств и использовании криптовалютных операций для прикрытия последующего денежного следа.

В 2020 году полиция совершила обыск в квартире Андерсона в Порту-Алегри, его персональный компьютер был изъят. Впоследствии он подтвердил, что работал криптотрейдером, но отрицал свою причастность к незаконной деятельности.





Речь идёт о расследовании кражи € 4,7 млн в апреле 2020 года у крупной бразильской промышленной фирмы. Эта сумма, по данным прокуратуры, была депонирована на 11 банковских счетах в четырёх штатах страны, а затем отмыта путём покупки криптовалюты как внутри страны, так и за рубежом.