Отъезд звезд, второе пришествие Моуринью, решающий год для Миранчука и Кокорина. Каким будет новый сезон серии А
Старт уже в субботу.
Это лето получилось для Италии восхитительным. Началось все с победы
Многим хочется, чтобы это волшебное настроение перенеслось и на серию А. Тем более что здесь тоже есть хорошие новости. Макс Аллегри — лучший итальянский тренер последнего десятилетия — снова в деле, вернувшись в «Ювентус». Будут работать и другие авторитетные коучи — Лучано Спаллетти возглавил «Наполи», Маурицио Сарри после неудачного периода в «Челси» и «Ювентусе» попытается перезагрузить карьеру в «Лацио». Наконец, в Италию вернулся Жозе Моуринью. Да, португалец, кажется, прошел свой прайм, но если вам хочется, чтобы ваш клуб был в центре внимания, а на
Плюс
Однако далеко не все так радужно. За лето серия А потеряла сразу несколько больших звезд. Лучший игрок Евро-2020 Джанлуиджи Доннарумма уехал в «ПСЖ», туда же отправился и Ашраф Хакими. Лучший футболист серии А прошлого сезона Ромелу Лукаку теперь в «Челси», а Кристиан Ромеро, получивший приз лучшему защитнику, — в «Тоттенхэме». Приехавшие в Италию из Англии Оливье Жиру и Тэмми Абрахам — так себе замена при всем уважении. Хорошо хоть Криштиану Роналду, несмотря на все слухи, остался в «Ювентусе» и доработает в Турине последний год контракта.
Без работы Антонио Конте, ушедший из «Интера»
Всем хочется, чтобы победа на Евро-2020 стала драйвером роста для всего итальянского футбола, но тут, увы, не существует простой линейной зависимости.
Главный претендент на скудетто — «Ювентус». Легендарный Арриго Сакки на днях заявил, что именно туринцы находятся на
Про финансовые трудности «Интера» и уход лидеров сказано уже достаточно — хорошо хоть, что удалось договориться о новом контракте с Лаутаро Мартинесом. «Аталанта» и «Милан» не просели, даже несмотря на потери Ромеро и Доннаруммы соответственно, но и серьезно не усилились: трансферы Хуана Муссо в Бергамо и Алессандро Флоренци и Жиру в Милан смотрятся неплохо, но ресурсы «Ювентуса» все равно мощнее. Как сработает в Неаполе Спаллетти — вопрос. Это же касается Сарри в «Лацио» и Моуринью в «Роме», пусть португалец и получил Абрахама с Элдором Шомуродовым.
Какой будет топ-6 в серии А по итогам сезона-2021/22. Прогноз «СЭ»
Их, как всегда, много, и у каждого они свои. Лично мне интересно, что будет дальше с «Сассуоло» после ухода Де Дзерби.
Сейчас команду возглавил 41-летний Алессио Дионизи, ранее никогда не работавший в серии А. По итогам прошлого сезона он вывел в элиту «Эмполи», после чего и получил приглашение от «Сассуоло».
В серии А
С Александром Кокориным все проще — от него ожиданий в «Фиорентине» не так много. Там есть главная звезда — Душан Влахович, помогать которому должны опытный Хосе Кальехон и аргентинец Николас Гонсалес, перешедший летом из «Штутгарта». Последний начал очень бодро, в матче Кубка Италии против «Козенцы» (4:0) сделав за тайм «1 + 1» по системе «гол + пас». У Влаховича, кстати, в той игре дубль. Кокорин же на поле не выходил.
«Пока ситуация для Кокорина остается грустной. Просветов в его флорентийской футбольной жизни пока нет. Сложно предполагать, как все сложится в дальнейшем. Не удивлюсь, если перед закрытием летнего трансферного окна выяснится, что Саша возвращается в Россию», — недавно говорил «СЭ» Андреа Джаннатазио, один из самых известных спортивных журналистов Флоренции.
Дмитрий Гирин