У Мориба есть предложения от «Ман Сити», «Челси» и «Лейпцига». «Барса» оценивает его в 20 млн евро

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

У 18-летнего футболиста есть предложения от «Челси», «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг», утверждает Mundo Deportivo.

Предложение «горожан» действительно только в случае перехода Мориба на правах свободного агента в следующем сезоне. Отмечается, что такой вариант будет выгоден агентам игрока, так как они получат бонус за переход футболиста.

«Барселона» оценивает Мориба минимум в 20 миллионов евро.