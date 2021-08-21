Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Велес
Алания
20
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Металлург Лп
Краснодар-2
01
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Оренбург
Акрон
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
КАМАЗ
Балтика
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас
Брентфорд
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лидс
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Норвич
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф
Аугсбург
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бохум
Майнц
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Герта
Вольфсбург
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гройтер Фюрт
Арминия
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фрайбург
Боруссия Д
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нефтехимик
Томь
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Арсенал Т
Спартак
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА
Ахмат
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Ротор
Футбол. Первый дивизион
18:00
Олимп-Долгопрудный
Кубань
Футбол. Премьер-лига
18:00
Урал
Динамо
Футбол. Премьер-лига
18:00
Уфа
Зенит
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Ланс
Футбол. Зарубежный
18:00
Алавес
Мальорка
Футбол. Зарубежный
19:30
Байер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Брайтон & Хоув
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
19:30
Верона
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
19:30
Интер
Дженоа
Футбол. Зарубежный
14:30
Ливерпуль
Бернли
20
Футбол. Премьер-лига
20:00
Крылья Советов
Сочи
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Валенсия
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Барселона
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Енисей
43
Все события
Фоторепортажи
9«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов
8«Челси» взял Суперкубок УЕФА при судействе Карасева
16:10 (мск), источник: Sports.Ru

У Мориба есть предложения от «Ман Сити», «Челси» и «Лейпцига». «Барса» оценивает его в 20 млн евро

Полузащитник Илайш Мориба, конфликтующий с «Барселоной», привлек внимание нескольких европейских клубов.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

У 18-летнего футболиста есть предложения от «Челси», «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг», утверждает Mundo Deportivo.

Предложение «горожан» действительно только в случае перехода Мориба на правах свободного агента в следующем сезоне. Отмечается, что такой вариант будет выгоден агентам игрока, так как они получат бонус за переход футболиста.

«Барселона» оценивает Мориба минимум в 20 миллионов евро.

Напомним, 18-летний хавбек не может договориться с «Барсой» о новом контракте. Сообщалось, что он не хочет продлевать соглашение на условиях каталонцев.

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Игорь Акинфеев побил рекорд по числу сыгранных матчей в РПЛ
«Арсенал» – «Спартак»: онлайн-трансляция
ЦСКА – «Ахмат»: онлайн-трансляция
РПЛ вынесла предупреждения четырем клубам из-за состояния газона
«Зениту» срочно нужен вратарь. Как решать эту проблему?
«Реал» готовит для «ПСЖ» щедрое предложение по Мбаппе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь