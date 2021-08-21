Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Велес
Алания
20
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Металлург Лп
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Оренбург
Акрон
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
КАМАЗ
Балтика
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас
Брентфорд
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лидс
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Норвич
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф
Аугсбург
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бохум
Майнц
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Герта
Вольфсбург
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гройтер Фюрт
Арминия
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фрайбург
Боруссия Д
10
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Нефтехимик
Томь
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Арсенал Т
Спартак
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
ЦСКА
Ахмат
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Ротор
Футбол. Первый дивизион
18:00
Олимп-Долгопрудный
Кубань
Футбол. Премьер-лига
18:00
Урал
Динамо
Футбол. Премьер-лига
18:00
Уфа
Зенит
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Ланс
Футбол. Зарубежный
18:00
Алавес
Мальорка
Футбол. Зарубежный
19:30
Байер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Брайтон & Хоув
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
19:30
Верона
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
19:30
Интер
Дженоа
Футбол. Зарубежный
14:30
Ливерпуль
Бернли
20
Футбол. Премьер-лига
20:00
Крылья Советов
Сочи
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Валенсия
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Барселона
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Енисей
43
Все события
Фоторепортажи
9«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов
8«Челси» взял Суперкубок УЕФА при судействе Карасева
16:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на первый матч серии А против «Ромы»

«Фиорентина» опубликовала список футболистов, которые отправятся на матч первого тура серии А против «Ромы».

Фиорентина
РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В заявку в том числе попал российский форвард Александр Кокорин, а также его партнер по атаке Душан Влахович, которым интересуются «Атлетико, «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Кокорин попал в заявку на матч 1/32 финала Кубка Италии против «Козенцы» (4:0), но остался в запасе.

Читайте также
Рома
-:-
Первый тайм: 0:0
Фиорентина
 Журналистка, которую просили обнажить грудь, показала фото в миниатюрном платье
Пнула гимнастку и говорила, что у Ашрам «нет класса». Тренера сборной Израиля могут уволить, несмотря на триумф в Токио
Игорь Акинфеев побил рекорд по числу сыгранных матчей в РПЛ
«Арсенал» – «Спартак»: онлайн-трансляция
ЦСКА – «Ахмат»: онлайн-трансляция
РПЛ вынесла предупреждения четырем клубам из-за состояния газона
«Зениту» срочно нужен вратарь. Как решать эту проблему?
«Барселона» хочет продать своего воспитанника за 20 млн евро
«Реал» готовит для «ПСЖ» щедрое предложение по Мбаппе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь