Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на первый матч серии А против «Ромы»
«Фиорентина» опубликовала список футболистов, которые отправятся на матч первого тура серии А против «Ромы».
Фиорентина
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«Фиорентина» опубликовала список футболистов, которые отправятся на матч первого тура серии А против «Ромы».
В заявку в том числе попал российский форвард Александр Кокорин, а также его партнер по атаке Душан Влахович, которым интересуются «Атлетико, «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».
Ранее Кокорин попал в заявку на матч 1/32 финала Кубка Италии против «Козенцы» (4:0), но остался в запасе.