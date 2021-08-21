«Реал» может предложить до 170 млн евро за Мбаппе в конце августа

План мадридцев заключается в том, чтобы обратиться к парижанам 30 августа. Так «ПСЖ» не сможет обвинить «сливочных» в том, что они влияли на качество игры Мбаппе, так как к этому моменту парижане проведут свой последний матч перед перерывом на игры сборных.