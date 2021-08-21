«Реал» может предложить до 170 млн евро за Мбаппе в конце августа
«Реал» готовиться сделать предложение о трансфере форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в заключительные дни летнего трансферного окна.
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«Реал» готовиться сделать предложение о трансфере форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в заключительные дни летнего трансферного окна.
План мадридцев заключается в том, чтобы обратиться к парижанам 30 августа. Так «ПСЖ» не сможет обвинить «сливочных» в том, что они влияли на качество игры Мбаппе, так как к этому моменту парижане проведут свой последний матч перед перерывом на игры сборных.
«Реал» готов предложить за 22-летнего француза 130−170 млн евро, утверждает As.
Отмечается, что переходу может поспособствовать недовольство Мбаппе словами президента «ПСЖ» Нассера