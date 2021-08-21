Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетик
Барселона
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сент-Этьен
Лилль
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эмполи
Лацио
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Торино
Аталанта
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Валенсия
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол
Вильярреал
00
Футбол. Премьер-лига
20:00
Крылья Советов
Сочи
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Байер
Боруссия М
40
Футбол. Зарубежный
19:30
Брайтон & Хоув
Уотфорд
20
Футбол. Зарубежный
19:30
Верона
Сассуоло
23
Футбол. Зарубежный
19:30
Интер
Дженоа
40
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Торпедо М
01
Футбол. Первый дивизион
18:00
Оренбург
Акрон
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Ротор
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Олимп-Долгопрудный
Кубань
10
Футбол. Премьер-лига
18:00
Урал
Динамо
01
Футбол. Премьер-лига
18:00
Уфа
Зенит
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Ланс
02
Футбол. Зарубежный
18:00
Алавес
Мальорка
01
Футбол. Первый дивизион
17:30
КАМАЗ
Балтика
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Велес
Алания
22
Футбол. Первый дивизион
17:00
Металлург Лп
Краснодар-2
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Брентфорд
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Эвертон
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Норвич
50
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Аугсбург
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Майнц
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Вольфсбург
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Гройтер Фюрт
Арминия
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Боруссия Д
21
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Томь
01
Футбол. Премьер-лига
16:00
Арсенал Т
Спартак
11
Футбол. Премьер-лига
16:00
ЦСКА
Ахмат
20
Футбол. Зарубежный
14:30
Ливерпуль
Бернли
20
Все события
Фоторепортажи
12ПСЖ представил Месси
8«Челси» взял Суперкубок УЕФА при судействе Карасева
22:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Головин был удален с поля в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил прямую красную карточку в матче третьего тура чемпионата Франции с «Лансом».

Монако
ЛансЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Удаление Головина произошло на 86-й минуте при счете 1:0 в пользу «Ланса», в составе которого ранее с поля был также удален Шейк Дукуре. Встреча, прошедшая в субботу на стадионе «Луи II», завершилась поражением хозяев со счетом 0:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Игнатиус Ганаго (51) и Симон Банза (90+4).

Монегаски потерпели второе поражение подряд в Лиге 1 и с одним баллом идут на 16-м месте в турнирной таблице. «Ланс» с пятью баллами занимает четвертое место.

Стоит отметить, что во ранее на этой неделе «Монако» встречался с «Шахтером» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и уступил на своем поле со счетом 0:1. Болельщики французского клуба признали Головина лучшим игроком матча.

Монако
0:2
Первый тайм: 0:0
Ланс
 Роман с Михалковым, болезнь и суицид: драма известной красавицы- теннисистки
Российская синхронистка сразила пикантным снимком в откровенном платье
Возрастное ограничение 18+
«Зенит» больше не лидер. Клаудиньо не помог победить в Уфе
У «Спартака» очень плохо с атакой. Соболева не узнать
Россияне победили парагвайцев на ЧМ по пляжному футболу
РПЛ вынесла предупреждения четырем клубам из-за состояния газона
ЦСКА отпраздновал рекорд Акинфеева. Эджуке положил гол-красавец
«Динамо» победило «Урал» и поднялось на первое место в РПЛ
«Реал» готовит для «ПСЖ» щедрое предложение по Мбаппе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь