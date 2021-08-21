Головин был удален с поля в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил прямую красную карточку в матче третьего тура чемпионата Франции с «Лансом».
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил прямую красную карточку в матче третьего тура чемпионата Франции с «Лансом».
Удаление Головина произошло на 86-й минуте при счете 1:0 в пользу «Ланса», в составе которого ранее с поля был также удален Шейк Дукуре. Встреча, прошедшая в субботу на стадионе «Луи II», завершилась поражением хозяев со счетом 0:2.
В составе победителей забитыми мячами отметились Игнатиус Ганаго (51) и Симон Банза (90+4).
Монегаски потерпели второе поражение подряд в Лиге 1 и с одним баллом идут на 16-м месте в турнирной таблице. «Ланс» с пятью баллами занимает четвертое место.
Стоит отметить, что во ранее на этой неделе «Монако» встречался с «Шахтером» в первом матче раунда