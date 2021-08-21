Головин был удален с поля в матче чемпионата Франции

Удаление Головина произошло на 86-й минуте при счете 1:0 в пользу «Ланса», в составе которого ранее с поля был также удален Шейк Дукуре. Встреча, прошедшая в субботу на стадионе «Луи II», завершилась поражением хозяев со счетом 0:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Игнатиус Ганаго (51) и Симон Банза (90+4).

Монегаски потерпели второе поражение подряд в Лиге 1 и с одним баллом идут на 16-м месте в турнирной таблице. «Ланс» с пятью баллами занимает четвертое место.