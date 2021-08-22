Клопп о манере игры «Бернли»: Если вам нравится такое — смотрите борьбу

Я не уверен на 100%, что судьи двигаются в правильном направлении, принимая такие решения. Ощущение, что мы возвращаемся на 10−15 лет назад. Таковы правила, но оправдывать подобные ситуации нельзя. Так игра становится действительно проблемной.



Не считаю это правильным, но я не принимаю решения. Я слышал о том, что надо давать играть, но это приводит к таким ситуациям. В эпизоде со вторым голом «Брентфорда» в ворота «Арсенала» [в 1-м туре АПЛ] должны были фиксировать фол. Нельзя схватить вратаря за руки и сказать: «Это футбол». Об этом нужно подумать дважды и трижды.



Сейчас нам говорят, что нужно давать играть, но никто толком не знает, что это значит. Я люблю, когда решения принимаются в пользу атакующей команды, это здорово. Но игроков нужно защищать. Это нельзя отрицать. А если вам нравится подобный [футбол], смотрите борьбу.



Было много эпизодов, когда мы здорово действовали, но не забивали. В остальном нам приходилось бороться изо всех сил. Мы выиграли, и никто не травмировался", — сказал Клопп.