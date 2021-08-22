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09:40 (мск), источник: Sports.Ru

Клопп о манере игры «Бернли»: Если вам нравится такое — смотрите борьбу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после игры с «Бернли» (2:0) высказался об игровой манере соперника, а также выразил недовольство слишком либеральным судейством.

Ливерпуль
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Источник: AFP 2021

«Всегда нужно быть готовым к борьбе, и сегодня мы были готовы. Вы видели стыки Барнса и Вуда с ван Дейком и Матипом.

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Я не уверен на 100%, что судьи двигаются в правильном направлении, принимая такие решения. Ощущение, что мы возвращаемся на 10−15 лет назад. Таковы правила, но оправдывать подобные ситуации нельзя. Так игра становится действительно проблемной.

Не считаю это правильным, но я не принимаю решения. Я слышал о том, что надо давать играть, но это приводит к таким ситуациям. В эпизоде со вторым голом «Брентфорда» в ворота «Арсенала» [в 1-м туре АПЛ] должны были фиксировать фол. Нельзя схватить вратаря за руки и сказать: «Это футбол». Об этом нужно подумать дважды и трижды.

Сейчас нам говорят, что нужно давать играть, но никто толком не знает, что это значит. Я люблю, когда решения принимаются в пользу атакующей команды, это здорово. Но игроков нужно защищать. Это нельзя отрицать. А если вам нравится подобный [футбол], смотрите борьбу.

Было много эпизодов, когда мы здорово действовали, но не забивали. В остальном нам приходилось бороться изо всех сил. Мы выиграли, и никто не травмировался", — сказал Клопп.

Матч судил Майк Дин.

Ливерпуль
2:0
Первый тайм: 1:0
Бернли
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