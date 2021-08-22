«Барселона» ушла от поражения в матче с клубом «Атлетик»
«Атлетик» на своем поле принимал «Барселону» в рамках 2-го тура чемпионата Испании.
Барселона
АтлетикЧемпионат Испании: таблица и календарь
«Атлетик» на своем поле принимал «Барселону» в рамках 2-го тура чемпионата Испании.
Матч завершился вничью со счетом 1:1.
Баскский клуб открыл счет во встрече после точного удара Мартинеса Иньиго. Каталонцы отыгрались усилиями Мемфиса Депая.
В концовке матча защитник гостей Эрик Гарсия получил красную карточку.
«Барселона» с четырьмя очками в активе возглавляет турнирную таблицу Примеры. «Атлетик» находится на 9-й строчке.