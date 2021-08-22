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01:09 (мск), источник: Матч ТВ

«Барселона» ушла от поражения в матче с клубом «Атлетик»

«Атлетик» на своем поле принимал «Барселону» в рамках 2-го тура чемпионата Испании.

Барселона
АтлетикЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Баскский клуб открыл счет во встрече после точного удара Мартинеса Иньиго. Каталонцы отыгрались усилиями Мемфиса Депая.

В концовке матча защитник гостей Эрик Гарсия получил красную карточку.

«Барселона» с четырьмя очками в активе возглавляет турнирную таблицу Примеры. «Атлетик» находится на 9-й строчке.

Атлетик
1:1
Первый тайм: 0:0
Барселона
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