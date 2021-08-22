Форвард «ПСЖ» Икарди выбыл из-за травмы на три недели

Аргентинец получил повреждение во время матча 3-го тура Лиги 1 с «Брестом». Встреча завершилась победой парижан со счетом 4:2.

Нападающий покидал стадион с перемотанной правой рукой и фиксатором. Рентген подтвердил, что Икарди избежал перелома. Но аргентинец сильно ушиб руку, поэтому теперь пропустит несколько недель.

По всей видимости, он сможет вернуться после перерыва на матчи сборных, запланированного на сентябрь.