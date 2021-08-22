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7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
13:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «ПСЖ» Икарди выбыл из-за травмы на три недели

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди пропустит около трех недель из-за травмы плеча, сообщает пресс-служба парижан.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Аргентинец получил повреждение во время матча 3-го тура Лиги 1 с «Брестом». Встреча завершилась победой парижан со счетом 4:2.

Нападающий покидал стадион с перемотанной правой рукой и фиксатором. Рентген подтвердил, что Икарди избежал перелома. Но аргентинец сильно ушиб руку, поэтому теперь пропустит несколько недель.

По всей видимости, он сможет вернуться после перерыва на матчи сборных, запланированного на сентябрь.

«ПСЖ» после трёх туров возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. Парижане набрали девять очков в трёх матчах.

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