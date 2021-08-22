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15:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: Кейн начнет матч на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 2-го тура английской Премьер-лиги

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Источник: AFP 2021
Футбол

Англия 2021/2022
Тур 2, 22.08.2021, 16:00

Вулверхэмптон Уондерерс0Тоттенхэм Хотспур1

Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

«Вулверхэмптон»: Са, Семеду, Килман, Коуди, Сес, Марсал, Моуриньо, Невеш, Тринкан, Хименес, Траоре.

Запасные: Радди, Хувер, Айт Нури, Силва, Гиббз-Уайт, Дендонкер, Кандл, Маркес, Кэмпбелл.

«Тоттенхэм»: Льорис, Танганга, Санчес, Дайер, Регилон, Хёйбьерг, Скипп, Алли, Лукас, Бергвейн, Сон.

Запасные: Голлини, Доэрти, Дэвис, Сесеньон, Уинкс, Ло Чельсо, Хиль, Кейн, Скарлетт.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Нунатон). Помогать ему будут Даниэл Кук и Марк Перри. Резервный арбитр — Питер Бэнкс.

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