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16:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Глава «Баварии» — о трансферах «ПСЖ»: Пытаюсь понять, как это соотносится с правилами ФФП

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер поделился мнением о трансферной политике «Пари Сен-Жермен».

Бавария
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Источник: Reuters

«Я всё пытаюсь понять, как это соотносится с финансовым фэйр-плей. Так как “Пари Сен-Жермен” сейчас обновляет состав, мы внимательно следим за тем, как это может согласовываться с правилами УЕФА. Мы придерживаемся принципов организации, поэтому ожидаем, что другие клубу будет поступать так же.

Я не тороплюсь судить о делах “ПСЖ”, но трансферная политика этого клуба поражает. Дело не в комиссиях за трансферы, а в зарплатах. Я слышал, что Месси будет зарабатывать € 40 млн чистыми, то есть € 80 млн с учетом налогов. Вдобавок у них есть Хакими, Рамос и Доннарумма», — приводит слова Хайнера Bild.

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