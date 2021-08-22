Месси ждут в США. Он уже купил шесть квартир в Майами
Лео с Криштиану
Лео с Криштиану
Лионель Месси не успел ещё дебютировать в «ПСЖ», с которым подписал контракт по схеме «2+1», а слухи уже отправляют его в следующий клуб. Но не сейчас, а по истечении действующего соглашения с французским грандом.
Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет, чтобы перед завершением карьеры Месси сыграл за его команду, сообщает Mirror. По информации источника, бывший английский футболист уже провёл переговоры с Лео и намеревается нанять его. Сам Месси недавно купил шесть роскошных квартир в Майами и, кажется, планирует остаться там жить после завершения карьеры. Возможно, ему даже предложат возможность купить франшизу МЛС. Так поступил Бекхэм, повесив бутсы на гвоздь. Помимо Месси, владелец «Интер Майами» собирается договориться с Криштиану Роналду.
Важно отметить, что о желании поиграть в США нападающий «ПСЖ» заявил ещё в конце прошлого года. «Мне хочется дождаться конца сезона, прежде чем
«Интер Майами» был основан 29 января 2018 года. В 2020 году клуб Бекхэма дебютировал в МЛС. С первой попытки команда вышла в квалификацию
В «Интере Майами» уже есть большая диаспора аргентинцев: защитники Хорхе Фигаль и Леандро Пирес, нападающие Хулиан Карранса, Федерико и Гонсало Игуаин. Также в команде есть тренеры с аргентинским гражданством — Клаудио Арсено и Себастьян Саха (тренер вратарей). Возглавляет клуб из Майами не менее известный Фил Невилл, который оставил работу с женской сборной Англии ради опыта в МЛС. В «Интере» есть даже чемпион мира — Блез Матюиди.
Согласно правилу «назначенного игрока», американские клубы могут иметь в заявке до трёх игроков с зарплатой выше установленного максимума. Это нововведение стало частью американской лиги после перехода Дэвида Бекхэма в «ЛА Гэлакси»: тогда руководство лиги предполагало, что такое исключение позволит клубам МЛС бороться за звёздных игроков на мировом рынке, но при этом сохранять финансовый баланс. Сейчас у «Интера Майами» есть три футболиста с зарплатой выше максимума: Писарро ($ 3,05 млн), Матюиди ($ 1,5 млн), Гонсало Игуаин ($ 5,1 млн). У французского полузащитника контракт истекает после этого сезона, у аргентинца — 31 декабря 2022 года.