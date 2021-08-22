Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Химки
Рубин
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Болонья
Салернитана
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бавария
Кельн
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал
Челси
02
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Нижний Новгород
Ростов
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн
Нант
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Эльче
Футбол. Зарубежный
21:45
Ницца
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Венеция
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Реал
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Унион Б
22
Футбол. Премьер-лига
16:00
Локомотив
Краснодар
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо
Анже
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье
Лорьян
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Труа
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Тоттенхэм Хотспур
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
14:00
Лион
Клермон Фут
33
Все события
Фоторепортажи
30«Спартак» против Парфенова: красно-белые упустили победу в Туле
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
19:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду остался на скамейке запасных на матч «Ювентуса» в 1-м туре Серии А

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался на скамейке запасных на матч 1-го тура Серии А с «Удинезе».

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021
Читайте также
Послание Роналду: разбил слухи о «Реале» и даже не упомянул «Ювентус». Кажется, уйдет свободным агентом

«Ювентус»: Щенсны, Данило, де Лигт, Бонуччи, Сандро, Куадрадо, Бентанкур, Рэмси, Бернардески, Дибала, Мората.

«Удинезе»: Сильвестри, Бекао, Нюйтинк, Самир, Молина, Арслан, Уоллес, Макенго, Удоджи, Перейра, Пуссетто.

Сообщалось, что «Ювентус» всё ещё рассматривает возможность продажи Криштиану Роналду этим летом. В руководстве туринского клуба считают, что уход Роналлу может положительно повлиять на положение команды. «Ювентус» знает о важности португальца, но его уход сэкономит значительную сумму денег для проведения реформ, о которых просит главный тренер клуба Массимилиано Аллегри после возвращения в «Ювентус».

Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Эмоциональная речь тренера «Уфы» после ничьей с «Зенитом»: видео
Смолов снова разрывает РПЛ. Оформил дубль в игре с «Краснодаром»
Сборная России поздравила Артема Дзюбу с 33-летием
Александр Соболев обратился к болельщикам «Спартака»
Месси ждут в США. Он уже купил шесть квартир в Майами
«Арсенал» играет с «Челси» в чемпионате Англии (трансляция)
ФК «Химки» принимает «Рубин» в матче РПЛ (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь