«Бавария» не без труда обыграла «Кельн» в матче Бундеслиги

Все основные события игры пришлись на второй тайм. На 50-й минуте Роберт Левандовски открыл счёт. На 58-й минуте Серж Гнабри удвоил преимущество хозяев. На 60-й минуте Антони Модест отыграл один мяч, а спустя ещё две минуты Марк Ут неожиданно для всех восстановил равенство на табло своим голом. Решающее слово в матче «сказал» Серж Гнабри, который на 71-й минуте оформил победное для «Баварии» взятие ворот. Финальный свисток арбитра зафиксировал триумф хозяев.