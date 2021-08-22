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21:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» не без труда обыграла «Кельн» в матче Бундеслиги

Сегодня, 22 августа, «Бавария» встретилась с «Кёльном».

Бавария
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Источник: Reuters

Матч 2-го тура немецкой Бундеслиги проходил на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершился драматичной победой хозяев со счётом 3:2.

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Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Мартин Петерзен из Штутгарта.

Все основные события игры пришлись на второй тайм. На 50-й минуте Роберт Левандовски открыл счёт. На 58-й минуте Серж Гнабри удвоил преимущество хозяев. На 60-й минуте Антони Модест отыграл один мяч, а спустя ещё две минуты Марк Ут неожиданно для всех восстановил равенство на табло своим голом. Решающее слово в матче «сказал» Серж Гнабри, который на 71-й минуте оформил победное для «Баварии» взятие ворот. Финальный свисток арбитра зафиксировал триумф хозяев.

Таким образом, «Бавария» в первых двух турах нового сезона Бундеслиги набрала 4 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Кёльн» (3) — на восьмом месте.

Бавария
3:2
Первый тайм: 0:0
Кельн
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