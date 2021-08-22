Гол Лукаку помог «Челси» обыграть «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 22 августа. Футбольный клуб «Челси» обыграл «Арсенал» со счетом 2:0 в гостевом матче второго тура чемпионата Англии.

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Голами в составе победителей отметились Ромелу Лукаку (15-я минута) и Рис Джеймс (35).

Бельгиец Лукаку впервые вышел в стартовом составе после возвращения в «Челси». О трансфере форварда из итальянского «Интера» было объявлено 12 августа, он подписал пятилетний контракт.

«Челси» набрал шесть очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Арсенал» занимает 19-ю строчку, не набрав ни одного очка. В следующем туре «Челси» 28 августа в гостях встретится с «Ливерпулем», «Арсенал» в этот же день сыграет на выезде с «Манчестер Сити».