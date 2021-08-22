Гол Лукаку помог «Челси» обыграть «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу
«Челси» одержал вторую подряд победу в турнире, «Арсенал» потерпел второе поражение подряд.
«Челси» одержал вторую подряд победу в турнире, «Арсенал» потерпел второе поражение подряд.
ТАСС, 22 августа. Футбольный клуб «Челси» обыграл «Арсенал» со счетом 2:0 в гостевом матче второго тура чемпионата Англии.
Голами в составе победителей отметились Ромелу Лукаку (15-я минута) и Рис Джеймс (35).
Бельгиец Лукаку впервые вышел в стартовом составе после возвращения в «Челси». О трансфере форварда из итальянского «Интера» было объявлено 12 августа, он подписал пятилетний контракт.
«Челси» набрал шесть очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Арсенал» занимает 19-ю строчку, не набрав ни одного очка. В следующем туре «Челси» 28 августа в гостях встретится с «Ливерпулем», «Арсенал» в этот же день сыграет на выезде с «Манчестер Сити».
Лукаку 28 лет, он выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год. В сезоне-2020/21 он принял участие в 44 играх за «Интер» во всех турнирах, забил 30 голов, отдал 10 голевых передач и стал чемпионом Италии. Лукаку выигрывал чемпионат Бельгии в составе «Андерлехта», становился обладателем Кубка Англии с «Челси» (2012) и бронзовым призером чемпионата мира 2018 года со сборной Бельгии.