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21:47 (мск), источник: Sports.Ru

Лукаку мощно вернулся в «Челси»: забил через 15 минут после дебюта

Тухель в него поверил.

Арсенал
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Матч «Арсенала» и «Челси» начался очень печально для «канониров» — уже на 15-й минуте хозяева «Эмирейтс» пропустили. А автором гола стал Ромелу Лукаку — он замкнул в пустые ворота прострел Риса Джеймса. И для него этот гол стал историческим (ведь в свой тинейджерский отрезок в «Челси» он не забил ни гола в 15 матчах).

Лукаку — один из самых громких трансферов летнего окна. «Челси» заплатил за него 115 миллионов евро — сопоставимо с суммой, уплаченной «Манчестер Сити» «Астон Вилле» за Джека Грилиша, а это в топ-5 самых дорогих трансферов в истории.

Лукаку был главной звездой чемпионского «Интера» — и не очень хотел уходить, но сумма, предложенная за него, оказалась слишком привлекательной. А у бельгийца в «Челси» было, по словам Томаса Тухеля, «незаконченное дело». Поэтому немец сразу включил его в стартовый состав — уже в матче с «Арсеналом».

Источник: Reuters

«Мы подписали Лукаку для того, чтобы он играл, а не сидел на скамейке, — уверенно говорил Тухель прямо перед матчем. — Он много тренировался в Италии. Он присоединился к нашей команде на прошлых выходных и теперь попал в стартовый состав.

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Вообще говоря, мне интересно, как все пойдет, потому что я впервые тренирую его, впервые буду наблюдать за его игрой вживую. Я сказал ему верить в себя и играть так, как умеет.

Сейчас не время грузить его информацией и просить подстроиться. Возможно, он даже привнесет какие-то ходы, о которых мы и не подумали. Это просто футбол, и он умеет в него играть.

Лукаку стал самым ярким игроком «Челси» (да и не только) в атаке. Он нанес 8 ударов (больше, чем весь «Арсенал» суммарно), два удара пришлись в створ — помимо голевого еще один суперопасный выстрел головой во втором тайме, который перевел в перекладину Бернд Лено. Только Рис Джеймс сегодня был лучше — у него гол и ассист. Но он высоко отозвался об игре партнера: «Выступление Ромелу говорит само за себя. Все видели, как хорошо он играл сегодня и использовал свои навыки».

Источник: Reuters

«Я очень доволен победой, мы играли очень хорошо и доминировали, — сказал Лукаку после матча. — Я стараюсь, хочу работать на команду и создавать моменты. У меня было только одно на уме — победа, и я рад за клуб и болельщиков».

Тухель тоже был доволен. «Мы не ждем очень многого. Мы знаем его стиль, но он пока знает не так много о том, как играть в нашей команде. У него есть сильные стороны, он здорово наладил связь с Маунтом и Хавертцем. А теперь можно поработать над деталями. Он добавляет что-то к нашей игре, мы теперь можем играть вертикально. Он достаточно опытный игрок, чтобы умно действовать на поле».

Лукаку вернулся в «Челси» элитным нападающим. Сможет ли он блистать у Тухеля так же, как у Конте?

Лукаку — самый дорогой игрок по сумме трансферов за карьеру (327 млн). Обошел Неймара и Роналду.

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