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22:07 (мск), источник: ТАСС

«Ювентус» сыграл вничью с «Удинезе» в матче чемпионата Италии, Роналду начал матч в запасе

Гол Роналду в компенсированное время был отменен.

Ювентус
УдинезеЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 22 августа. Туринский «Ювентус» со счетом 2:2 сыграл вничью с «Удинезе» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча проходила на «Дачии Арене» в Удине.

В составе гостей отличились Паоло Дибала (3-я минута) и Хуан Куадрадо (23), у «Удинезе» голами отметились Роберто Перейра (51 — с пенальти) и Жерар Делофеу (84).

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На четвертой добавленной к матчу минуте был отменен гол Криштиану Роналду после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду начал матч со скамейки запасных и вышел на замену вместо нападающего Альваро Мораты на 60-й минуте. По информации журналиста телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо, желание остаться в запасе было личной прерогативой португальца из-за желания покинуть команду до конца трансферного окна.

Начал матч в запасе также защитник Джорджио Кьеллини, вышедший на замену вместо Аарона Рэмзи (60). В заявке туринского клуба по причине травмы отсутствовал Адриен Рабьо, из-за перебора желтых карточек Вестон Маккенни.

В следующем туре подопечные Массимилиано Аллегри дома сыграют с «Эмполи» 28 августа, «Удинезе» на день раньше примет «Венецию».

Удинезе
2:2
Первый тайм: 0:2
Ювентус
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