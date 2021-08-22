«Ювентус» сыграл вничью с «Удинезе» в матче чемпионата Италии, Роналду начал матч в запасе

ТАСС, 22 августа. Туринский «Ювентус» со счетом 2:2 сыграл вничью с «Удинезе» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча проходила на «Дачии Арене» в Удине.

В составе гостей отличились Паоло Дибала (3-я минута) и Хуан Куадрадо (23), у «Удинезе» голами отметились Роберто Перейра (51 — с пенальти) и Жерар Делофеу (84).

На четвертой добавленной к матчу минуте был отменен гол Криштиану Роналду после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду начал матч со скамейки запасных и вышел на замену вместо нападающего Альваро Мораты на 60-й минуте. По информации журналиста телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо, желание остаться в запасе было личной прерогативой португальца из-за желания покинуть команду до конца трансферного окна.

Начал матч в запасе также защитник Джорджио Кьеллини, вышедший на замену вместо Аарона Рэмзи (60). В заявке туринского клуба по причине травмы отсутствовал Адриен Рабьо, из-за перебора желтых карточек Вестон Маккенни.