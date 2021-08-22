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22 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Атлетико» обыграл «Эльче» в матче чемпионата Испании по футболу

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» обыграли «Эльче» в матче 2-го тура чемпионата Испании.

Атлетико
ЭльчеЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Встреча на поле «Атлетико» завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Анхель Корреа на 39-й минуте.

«Атлетико» с 6 очками возглавляет турнирную таблицу, «Эльче» (1 очко) — 16-й.

Атлетико
1:0
Первый тайм: 1:0
Эльче
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