«Атлетико» обыграл «Эльче» в матче чемпионата Испании по футболу
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» обыграли «Эльче» в матче 2-го тура чемпионата Испании.
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ЭльчеЧемпионат Испании: таблица и календарь
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» обыграли «Эльче» в матче 2-го тура чемпионата Испании.
Встреча на поле «Атлетико» завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Анхель Корреа на 39-й минуте.
«Атлетико» с 6 очками возглавляет турнирную таблицу, «Эльче» (1 очко) — 16-й.