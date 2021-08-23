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01:09 (мск), источник: Sports.Ru

Побоище во Франции: «Марсель» схлестнулся с фанатами «Ниццы», а потом — и с игроками. И теперь отказывается доигрывать

Все серьезно.

Ницца
МарсельЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Начало сезона у «Марселя» не складывается — во втором матче подряд фанаты кидаются в игроков «Олимпика» разными предметами. Но на этот раз ситуация оказалась еще хуже.

«Марсель» горел «Ницце» в дерби — 0:1. Во втором тайме Димитри Пайет пошел подавать угловой к трибуне фанатов «Ниццы» — и ему в спину прилетела бутылка с водой. Реюньонец психанул, схватил ее и швырнул обратно на трибуну.

За него сразу пошли заступаться Маттео Гендузи, Папа Гуйе, Бубакар Камара и Жерсон — а с трибуны к ним рванули болельщики «Ниццы» (сначала малая часть).

После этого начался ад. Игроки «Ниццы» разделились на тех, кто стал тормозить болельщиков, уже в значительном количестве прорвавшихся к рекламным щитам, и тех, кто стал искать конфликт с игроками «Марселя».

Рывка болельщиков хватило на 10 секунд — один прорвался через стюардов и попытался пнуть Пайета (к тому моменту сюда уже сбежались запасные), но в целом с ними все закончилось быстро: ультрас дружно зашагали обратно к трибуне. А вот страсти на поле не утихли. Жана-Клера Тодибо оттаскивал стюард и пытался вразумить партнеры.

Данте пошел переговорить с болельщиками, чтобы успокоить их — и, показалось, у него получилось после вот такого вдохновения.

Игроки «Ниццы» пошли в раздевалку, потому что игру приостановили. Игроки «Марселя» не очень понимали, зачем Бенуа Бастьен отправил всех в подтрибунку, но тут что-то вспыхнуло уже напротив скамеек.

Хорхе Сампаоли воспламенился, показав, что такое «держите меня семеро» — аргентинца хватали свои же, чтобы он никого случайно не спалил своим гневом.

А все потому, что ему (предположительно) что-то оскорбительное сказал Тодибо, который ранее уже лез подраться с соперниками. У входа в подтрибунку завязалась новая потасовка стенка на стенку.

Пострадал (серьезно) один из болельщиков «Ниццы» — его затоптали при прорыве на поле. Фаната госпитализировали, он покинул стадион на реанимации. Из футболистов сильнее всего пострадали Пайет, Гендузи и Луан Перес. Пайету все-таки врезали до крови, а Гендузи и Луана в ходе потасовки душили: у них расцарапаны шеи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тодибо и Джастин Клюйверт пострадали от сотрудников службы безопасности «Марселя», который прибежали заступаться за своих. Кстати, во время драки довольно активен был и штаб «Марселя»: помощник Сампаоли Хорхе Десио прибежал в эпицентр драки и вырубил фаната «Ниццы».

Игроки «Марселя» и Сампаоли отказались возвращаться на поле. Данте пришел в раздевалку «Марселя» — пытался уговорить тех вернуться на поле. «Ницца» в итоге вернулась на поле — а вот «Марсель» отказался выходить из раздевалки. А это, по регламенту Лиги 1, техническое поражение.

В первом туре у «Марселя» тоже было приключение — Валантену Ронжье разбили губу бутылкой, прилетевшей от фанатов «Монпелье». Игру тоже прерывали, но там «Марсель» выиграл 3:2.

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