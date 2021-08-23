Моуринью быстрее всех выиграл 50 матчей в Серии А в 3-очковую эпоху
«Рома» обыграла «Фиорентину» (3:1) в первом туре чемпионата Италии.
РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
«Рома» обыграла «Фиорентину» (3:1) в первом туре чемпионата Италии.
Главный тренер римлян Жозе Моуринью быстрее всех коллег одержал 50 побед в Серии А в 3-очковую эпоху (с сезона-1994/95). Для этого ему понадобилось 77 матчей.
Ранее португалец возглавлял «Интер» (с 2008 по 2010 год).
Также Моуринью быстрее всех выиграл 50 матчей в АПЛ (за 63 игры) и Ла Лиге (за 62 игры).