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09:57 (мск), источник: Sports.Ru

Моуринью быстрее всех выиграл 50 матчей в Серии А в 3-очковую эпоху

«Рома» обыграла «Фиорентину» (3:1) в первом туре чемпионата Италии.

РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Главный тренер римлян Жозе Моуринью быстрее всех коллег одержал 50 побед в Серии А в 3-очковую эпоху (с сезона-1994/95). Для этого ему понадобилось 77 матчей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее португалец возглавлял «Интер» (с 2008 по 2010 год).

Также Моуринью быстрее всех выиграл 50 матчей в АПЛ (за 63 игры) и Ла Лиге (за 62 игры).

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Рома
3:1
Первый тайм: 1:0
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