«Манчестер Сити» перед матчем с «Арсеналом» 28 августа откроет статуи в честь Компани и Давида Сильвы

«Это был один из самых эмоциональных и значимых моментов в моей карьере по многим причинам. В нем запечатлены и гордость, и грусть, но на то есть веская причина, и радость. Все в один момент. Вообще я более-менее спокойно отношусь к таким вещам, но я вижу, что это очень много значит для моего отца, моей жены и моих детей. Это делает статую еще более значимой для меня», — сказал Компани.