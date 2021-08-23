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12:22 (мск), источник: Sport24

«Манчестер Сити» перед матчем с «Арсеналом» 28 августа откроет статуи в честь Компани и Давида Сильвы

В субботу 28 августа «Манчестер Сити» перед матчем 3-го тура АПЛ с «Арсеналом» откроет у стадиона «Этихад» статуи в честь легенд клуба Венсана Компани и Давида Сильвы.

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Источник: AFP 2021

Монументы будут расположены за восточной трибуной «Этихада. В 2022 году к паре присоединится статуя в честь Серхио Агуэро, лучшего бомбардира клуба всех времен. Фанаты «горожан» называют Компани, Сильву и Агуэро «Святой Троицей».

Компани, Сильва и Агуэро играли вместе в манкунианском клубе восемь лет и помогли «горожанам» стать доминирующей силой в английском футболе.
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Клуб хранит детали первых двух статуй в секрете до субботы. Семья Компани была тронута, когда на прошлой неделе увидела предварительные эскизы, и Венсан уверен, что скульптор Энди Скотт все сделает великолепно.

«Это был один из самых эмоциональных и значимых моментов в моей карьере по многим причинам. В нем запечатлены и гордость, и грусть, но на то есть веская причина, и радость. Все в один момент. Вообще я более-менее спокойно отношусь к таким вещам, но я вижу, что это очень много значит для моего отца, моей жены и моих детей. Это делает статую еще более значимой для меня», — сказал Компани.

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