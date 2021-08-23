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14:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Профессиональная футбольная лига Франции выступила с заявлением по поводу матча «Ницца» — «Марсель»

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) выступила с заявлением по поводу матча третьего тура чемпионата Франции «Ницца» — «Марсель».

Ницца
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Источник: Reuters
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«После серьезных инцидентов на матче “Ницца” — “Марсель” (третий тур) дисциплинарная комиссия ПФЛ созывает оба клуба на заседание в среду, 25 августа 2021 года», — говорится в заявлении на сайте организации.

22 июля во время матча фанаты «Ниццы» выбежали на поле и вступили в драку с игроками. Болельщики были недовольны поведением игрока «Марселя» Димитри Пайета, который швырнул в сторону трибун бутылку, брошенную ранее болельщиками.

После паузы игроки «Ниццы» и арбитры вышли на поле, но футболисты «Марселя» остались в раздевалке. Сразу после формального возобновления арбитр дал финальный свисток.

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Ницца
3:0
Первый тайм: 0:0
Марсель
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