Профессиональная футбольная лига Франции выступила с заявлением по поводу матча «Ницца» — «Марсель»

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«После серьезных инцидентов на матче “Ницца” — “Марсель” (третий тур) дисциплинарная комиссия ПФЛ созывает оба клуба на заседание в среду, 25 августа 2021 года», — говорится в заявлении на сайте организации.

22 июля во время матча фанаты «Ниццы» выбежали на поле и вступили в драку с игроками. Болельщики были недовольны поведением игрока «Марселя» Димитри Пайета, который швырнул в сторону трибун бутылку, брошенную ранее болельщиками.