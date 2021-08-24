«Севилья» на последних минутах вырвала победу у «Хетафе»

Единственный гол был забит на третьей минуте добавленного к матчу времени. Прошла передача на ход форварду Рафаэлю Миру, он вошёл в левую часть штрафной, пробил низом мимо Давида Сории, попал в штангу — а на рикошет от неё первым успел Эрик Ламела, низом пославший мяч в опустевшие ворота.