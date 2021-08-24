Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.08
Осасуна
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
23.08
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
41
Футбол. Зарубежный
23.08
Сампдория
Милан
01
Футбол. Зарубежный
23.08
Хетафе
Севилья
01
Футбол. Зарубежный
23.08
Кальяри
Специя
22
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
Бенфика
Все события
Фоторепортажи
30Ничья «Локо» и «Зенита»
9«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов
00:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» на последних минутах вырвала победу у «Хетафе»

В матче 2-го тура испанской Примеры «Севилья» переиграла «Хетафе».

Севилья
ХетафеЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021

Встреча проходила на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на третьей минуте добавленного к матчу времени. Прошла передача на ход форварду Рафаэлю Миру, он вошёл в левую часть штрафной, пробил низом мимо Давида Сории, попал в штангу — а на рикошет от неё первым успел Эрик Ламела, низом пославший мяч в опустевшие ворота.

«Севилья» в двух матчах набрала 6 очков и возглавила турнирную таблицу испанской Примеры. «Хетафе» (0) находится на 18-й строчке. Отметим, что последние пять матчей между «Севильей» и «Хетафе» завершились победами команды из Андалусии.

Хетафе
0:1
Первый тайм: 0:0
Севилья
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Футболисты нередко дерутся с фанатами. Вспоминаем яркие истории
«Локомотив» объявил о трансфере полузащитника «Кана» Бека-Бека
Кураж и волшебный хет-трик Папоротного. Россия разгромила Японию
Российские клубы спорят о предложении РФС отменить лимит
ФХР по-прежнему готовит два состава на Олимпиаду в Пекине
«Вест Хэм» в большинстве разгромил «Лестер»
«Милан» начал новый сезон с победы над «Сампдорией»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь